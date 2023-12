Magdeburg/DUR/acs - Der US-Schauspieler Camden Toy ist mit 68 Jahren gestorben. Laut übereinstimmenden Medienberichten starb er am Montagabend in seinem Haus in Kalifornien in Folge von Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Camden Toy ist tot: "Buffy"-Darsteller mit 68 Jahren an Krebs gestorben

Erst am Freitag gab seine Familie via Facebook bekannt, dass es schlecht um Camden stehe. In dem Post heißt es, dass Toy im Februar 2022 seine Diagnose bekam. Seit zwei Jahren sei er erkrankt, hatte monatelang unergründliche Schmerzen. Anfang letzten Jahres dann die Gewissheit: Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Lesen Sie auch: Diese Promis sind im Jahr 2023 gestorben

Nun wären sie jedoch am Ende der Reise angekommen. "Sein Zustand hat sich in den letzten zwei Monaten stark verschlechtert und in den letzten Tagen sogar enorm", heißt es in dem entsprechenden Post vom 8. Dezember.

Seine Lebensgefährtin Bethany Henderson schreibt, es bräche ihr das Herz, mit anzusehen, wie die Liebe ihres Lebens vor ihren Augen verschwinde. Toy habe sich "aus vielen Gründen" dazu entschieden, seine Krankheit zuvor nicht bekannt zu geben.

Dafür würden sich beide bei seinen Fans entschuldigen. Er könne momentan nicht kommunizieren, daher würde sie Anrufe und Nachrichten an ihn so gut wie möglich beantworten. Wenige Tage später ist der Schauspieler tot.

Lesen Sie auch: Serienstar und Emmy-Preisträger André Braugher ist tot

"Buffy" machte Schauspieler Camden Toy bekannt

Camden Toy wurde vor allem durch seine verschiedenen Rollen in der Serie "Buffy – Im Bann der Dämonen" bekannt. Mit seinen meist stark geschminkten Auftritten erarbeitete er sich schnell einen Kultstatus.

Als Schauspieler spezialisierte er sich vor allem auf die Verkörperung von Monstern, Dämonen, Vampiren und anderen Schreckensgestalten. In "Buffy – Im Bann der Dämonen" trat er beispielsweise als Dämon Gnarl oder als einer der Gentlemen in der Emmy-nominierten Kultfolge "Hush" auf.