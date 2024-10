Los Angeles - US-Rapperin Cardi B musste eigenen Angaben zufolge wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus und hat einen Auftritt abgesagt. „Ich bin so traurig, diese Nachricht mitzuteilen, aber ich war in den letzten Tagen im Krankenhaus, um mich von einem medizinischen Notfall zu erholen“, schrieb die 32-Jährige auf Instagram. Aus diesem Grund werde sie am kommenden Wochenende nicht wie geplant bei einem Festival in Atlanta auftreten können.

Diese Nachricht überbringen zu müssen, „breche ihr das Herz“, schrieb die Rapperin weiter. Sie danke ihren Fans für ihr Verständnis. „Ich werde bald besser und stärker zurück sein. Macht euch keine Sorgen.“ Details zu ihrem Notfall nannte Cardi B nicht. In den Kommentaren wünschten ihr viele Fans eine rasche Genesung und betonten, dass sie ihre Gesundheit priorisieren solle.