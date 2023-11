Die Oscar-Preisträgerin setzt ihre Prominenz für Menschen in Not ein - egal wo. Vor dem Europaparlament sprach sie von inzwischen mehr als 114 Millionen Flüchtlingen.

Brüssel - Die Schauspielerin Cate Blanchett hat in einer Rede vor dem Europaparlament davor gewarnt, die weltweit leidenden Menschen außerhalb von Israel und Gaza zu vergessen.

„Während diese Ereignisse verständlicherweise die Nachrichten beherrschen, ist dies bei weitem nicht die einzige Gewalt, die unsere Welt heimsucht, und es sind nicht die einzigen unschuldigen Menschenleben, die verloren gehen“, sagte die auch als Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) tätige Australierin am Mittwoch vor den Abgeordneten in Brüssel.

Die Kriege in der Ukraine und dem Sudan gingen weiter, es gebe Berichte über Gewalt etwa in Äthiopien, Afghanistan oder der Sahelzone, sagte Blanchett. „In jedem Fall leiden unschuldige Menschen, und unschuldige Menschen müssen um ihr Leben rennen“, betonte die Oscar-Preisträgerin („Blue Jasmine“).

Als Goodwill-Botschafterin des UNHCR konnte die 54-Jährige nach eigenen Angaben mit geflüchteten Menschen in verschiedenen Ländern sprechen, etwa in Jordanien und im Niger. Blanchett drängte darauf, Flüchtlingen mit Mitgefühl und Unterstützung zu begegnen - so wie den Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen mussten. Solidarität sollte sich nicht auf eine Gruppe beschränken. „Niemand profitiert von einer Generation entfremdeter und ausgegrenzter junger Menschen. Niemand“, sagte sie.

Nach jüngsten UNHCR-Angaben ist die weltweite Zahl der Geflüchteten zuletzt auf einen neuen Höchststand von mehr als 114 Millionen angewachsen. Die Menschen, die im Zuge des Kriegs zwischen Israel und der palästinensischen Hamas vertrieben wurden, sind darin noch nicht eingerechnet.