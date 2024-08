Los Angeles - US-Schauspieler Channing Tatum (44) ist von den Kochkünsten von Superstar Taylor Swift (34) beeindruckt. „Sie kann auch einfach ein beliebiges italienisches Drei-Sterne-Michelin Gericht kochen“, erzählte Tatum dem Radiosender SiriusXM.

„Sie fragt dann: "Was wollen wir heute Abend essen? Gebt mir ein Genre"“, führte Tatum mit Blick auf seinen Besuch bei Swift aus. Er habe dann italienisch vorgeschlagen. „Und dann zaubert sie einfach ein Risotto.“

Der Schauspieler hatte vergangenen Monat in der US-amerikanischen Late-Night-Show „Tonight Show“ von Jimmy Fallon erzählt, Swift „ein wenig persönlich“ zu kennen und sich schon damals beeindruckt vom hausgemachten Gebäck der Sängerin gezeigt. Am 22. August kommt sein neuer Film „Blink Twice“ in die Kinos. In dem Regie-Debüt von US-Schauspielerin Zoë Kravitz spielt neben Tatum auch Schauspielerin Naomi Ackie mit.