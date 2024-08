Berlin - Die britischen Sängerin Charli XCX hat sich für eine neue Remix-Version ihres Songs „Guess“ mit der amerikanischen Singer-Songwriterin Billie Eilish zusammengetan. Es ist das erste Mal, dass die beiden Künstlerinnen gemeinsame Sache machen, erklärt das Musiklabel Warner in einer Mitteilung.

„How do I come back after "Guess" with Billie?“ (übersetzt: „Wie soll ich mich wieder beruhigen nach "Guess" mit Billie?“), schwärmt Charli XCX in einem Beitrag auf der Plattform X. Im Juni veröffentlichte die 32-Jährige ihr sechstes Studioalbum „Brat“ („Göre“). Der Albumtitel und die damit verbundene Ästhetik rund um die Farbe Neongrün wurden zum Internet-Phänomen. Der Sängerin zufolge steht „brat“ für eine Art Lebensgefühl.

In der Neuinterpretation des Songs übernimmt Billie Eilish eine Strophe und Harmonien. Im dazugehörigen Musikvideo fliegt auf einer ausgelassenen Hausparty zur Songzeile „You wanna guess the color of my underwear?“ („Willst du die Farbe meiner Unterwäsche raten?“) Unterwäsche durch die Luft. Dann kracht Billie Eilish mit einem Schaufelbagger durch die Hauswand. Kurzerhand begeben sich die Musikerinnen zusammen auf einen Streifzug durch eine Stadt voller Unterwäsche.

Charli XCX wurde Anfang der 2010er Jahre mit Hits wie „Break the Rules“ und „Boom Clap“ bekannt. Im vergangenen Jahr war ihr Song „Speed Drive“ Soundtrack des Barbie-Films. „Guess“ ist nicht der einzige Remix. Zuletzt veröffentlichte Charli XCX unter anderem auch zusammen mit Lorde den Track „The Girl, So Confusing“.