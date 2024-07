Am Anfang haben ihre Kinder die alten Filme gehasst, inzwischen haben sie Spaß daran. (Archivbild)

Berlin - Schauspielerin Christiane Paul (50) schaut mit ihren Kindern gerne mal alte Filmklassiker in Schwarz-Weiß. Sie habe schon früh angefangen, ihren Kindern Arthaus-Filme oder alte Filme zu zeigen, sagte Paul in der „NDR Talk Show“ am Freitagabend.

Am Anfang hätten sie es total gehasst. „Jetzt ist es aber so, jetzt sind sie inzwischen schon fast erwachsen, dass sie es echt toll finden und auch eigene Sachen mit auf die Liste packen dürfen.“ Das sei total spannend, weil man da auch gucken könne, ob die Filme heute noch funktionierten.

Am Anfang habe sich ihr Sohn noch über die alten Filme in Schwarz-Weiß-Optik gewundert, inzwischen sei aber eine „schöne Tradition“ daraus geworden. Ihre eigenen Filme seien bei den Filmvorführungen im Familienkreis nicht dabei, sagte Paul.