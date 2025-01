Benedict Cumberbatch hat seit der Geburt seines ersten Sohnes ein anderes Gefühl für Zeit. Er denke belastend viel an seine Sterblichkeit, erzählt der britische Schauspieler.

Cumberbatch: Denke wegen meiner Kinder oft an eigenen Tod

Benedict Cumberbatch denkt wegen seiner Söhne viel an die Vergänglichkeit seiner Lebenszeit. (Archivbild)

Los Angeles - Benedict Cumberbatch (48) denkt wegen seiner drei Kinder eigenen Worten zufolge viel an seine eigene begrenzte Lebenszeit. „Wenn man Vater wird, kreisen die Gedanken mehr um die eigene Sterblichkeit“, sagte der britische Schauspieler dem US-Magazin „Variety“. „Es belastet mich schon.“ Cumberbatch hat mit Ehefrau Sophie Hunter drei Söhne.

„Sobald man Kinder hat, wird einem das Gefühl für Zeit viel tiefgehender bewusst“, sagte der Filmstar. Angesichts des sechsten Geburtstags seines jüngsten Sohnes habe er daran denken müssen, dass er in seinen 60ern sein werde, wenn der Junge 21 ist. „Da verschieben sich die Prioritäten gewaltig, und es lässt einen das, was man in seinem Leben tut, ganz anders wertschätzen.“

Der Brite ist unter anderem als TV-Detektiv „Sherlock“ und als Doctor Strange aus den „Avengers“-Filmen bekannt. Für seine Rollen in „The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben“ und „The Power of the Dog“ wurde er jeweils für den Oscar nominiert.