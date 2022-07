TV-Comeback bei DSDS? RTL will Dieter Bohlen zurückholen

Seit dem Abgang von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ kämpft die RTL-Show mit sinkenden Quoten. Nun hat beim Sender offenbar ein Umdenken stattgefunden. Kehrt der Pop-Titan zurück in die Jury?

Dieter Bohlen soll bei RTL in die DSDS-Jury zurückkehren.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Seit 2002 war Dieter Bohlen das Aushängeschild der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Im März 2021 gab der Sender überraschend die Trennung von Bohlen bekannt.

Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte der Pop-Titan allerdings schon bald wieder in der Sendung zu sehen sein.

Dieter Bohlen: RTL trennt sich 2021 von DSDS-Urgestein

Rückblick: Nach 18 Staffeln DSDS zog RTL am 11. März 2021 einen Schlussstrich unter das Kapitel Dieter Bohlen. Der Sender wolle sein Image verbessern und in Zukunft positiver und familienfreundlicher werden, gab RTL damals als Trennungsgrund an.

Der Pop-Titan selbst hatte damals wenig Verständnis für die Entscheidung und kritisierte vor allem, dass RTL ausgerechnet Michael Wendler – zumindest kurzzeitig – in die Jury geholt hatte. Inzwischen scheinen sich die Wogen jedoch wieder geglättet zu haben.

Jury-Comeback bei DSDS? Dieter Bohlen soll zu RTL zurückkehren

Wie sowohl „Bild.de“ als auch das Branchenmagazin „DWDL“ übereinstimmend berichtet, soll Bohlen im kommenden Jahr im Rahmen des 20-jährigen DSDS-Jubiläums in die Sendung zurückkehren.

„Man hat festgestellt, dass DSDS, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut“, zitiert „Bild“ einen RTL-Mitarbeiter. Mit Florian Silbereisen in der Jury sei die Quote zu deutlich abgesackt, heißt es weiter.

Was wird aus Florian Silbereisen nach Dieter Bohlens Rückkehr zu DSDS?

Ob Silbereisen auch nach Bohlens Rückkehr Teil der Jury bleiben wird, ist aktuell noch unklar. Fest steht, dass der Schlagersänger neben DSDS noch weitere Eisen im Feuer hat, schließlich moderiert er regelmäßig verschiedene Schlagershows im TV, etwa „Das große Schlagercomeback 2022" mit Helene Fischer in Leipzig.

Zumindest in den sozialen Medien hat sich Silbereisen bislang nicht zur Causa Bohlen geäußert.

Noch kein Statement von Dieter Bohlen zum DSDS-Comeback bei RTL

Auch Dieter Bohlen, der seine Fans für gewöhnlich regelmäßig via Instagram über seine aktuellen Pläne informiert, hat sich bislang noch nicht zu den Comeback-Gerüchten geäußert. Nach einem Unfall musste der Pop-Titan zuletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er hatte sich beim Tauchen am Ohr verletzt.

Inzwischen geht es Bohlen jedoch wieder besser: „Alles ist gut verlaufen, ich höre wieder wie ein Adler“, teilte er in einer Videobotschaft auf Instagram mit.