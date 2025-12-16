Der älteste Sohn des US-Präsidenten nimmt seinem Vater zufolge erneut Kurs auf den Traualtar. Bei seiner aktuellen Verlobten handelt es sich um eine Frau aus der High Society in Florida.

Bettina Anderson ist wiederholt an der Seite von Donald Trump Jr. gesehen worden - wie etwa beim Golf-Besuch seines Präsidenten-Vaters in Schottland im Juli. (Archivbild)

Palm Beach/Washington - Donald Trump Junior, der älteste Sohn des US-Präsidenten, ist wieder verlobt. Dies verkündete sein Vater auf einer Feier des Weißen Hauses am Montagabend nach Angaben von Anwesenden. Die Verlobung mit Bettina Anderson bestätigte auch ein Sprecher von Trump Jr. der Zeitung „New York Times“.

Anderson, nach Angaben des „People“-Magazins 1986 geboren, ist eine Größe in der High Society in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Sie war in diesem Jahr wiederholt an der Seite des 47-Jährigen gesehen worden.

Ehemalige Verlobte als Botschafterin nominiert

Über eine Beziehung der beiden hatte die Klatschpresse laut der „New York Times“ seit Mitte 2024 spekuliert. Im Dezember vergangenen Jahres waren sie händchenhaltend in Palm Beach beobachtet worden. Wenig später wurde bekannt, dass seine damalige Verlobte, Kimberly Guilfoyle, nach dem Wunsch des designierten Präsidenten Donald Trump neue US-Botschafterin in Griechenland werden solle.

Anderson war auch mit auf Familienfotos zu sehen, die Trump Jr. von dem Schottland-Aufenthalt mit seinem Vater im Juli 2025 auf Instagram gepostet hatte. Der Präsidentensohn - kurz Don genannt - leitet zusammen mit seinem Bruder Eric die Geschäfte der Dachorganisation von Trumps Unternehmen. Mit Vanessa Trump, mit der er bis 2018 verheiratet war, hat er fünf Kinder.