Dr. Bob: Das wussten Sie noch nicht über den Dschungelcamp-Arzt

Seit 2002 ist Robert McCarron alias Dr. Bob beim RTL-Dschungelcamp zu sehen. Doch wer ist der Mann, der sich im TV um Promis in der Wildnis kümmert? Wir stellen fünf Fakten über den Dschungel-Arzt vor.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Er ist der „Medizinmann“, dem die Stars und Sternchen inmitten des Busch-Wahnsinns vertrauen: Robert McCarron. Der Name sagt Ihnen nichts? Kein Wunder!

Sie kennen ihn bestimmt besser als „Dr. Bob“, den stets hartgesottenen Kämpfer gegen den australischen Pritschen-Koller und die (eingebildeten) Promi-Wehwehchen auf der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“.

Dschungelcamp 2022: Ist „Dr. Bob“ wirklich Arzt?

Wenn die „Indiana Jones“-Titelmelodie erklingt, weiß jeder Dschungelcamp-Fan, jetzt schlägt die Stunde der Ekel-Prüfungen - und die von „Dr. Booob“.

Was viele nicht wissen: Robert McCarron ist in Wirklichkeit kein Arzt. Aber was macht der Mann dann beruflich, wenn er nicht gerade im Dschungel den netten Onkel Doktor gibt?

So wurde Robert McCarron zum Dschungelcamp-Sanitäter

Robert McCarron ist ausgebildeter Make-Up-Artist, Rettungssanitäter, und Krankenpfleger. Außerdem hat er Fortbildungen in Tropenmedizin absolviert. Besonders stolz ist „Dr. Bob“ auf diesen Einsatz: Bei der Feier der Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000 war er als medizinischer Leiter im Einsatz.

Als Makeup-Künstler wirkte Robert McCarron bei weltbekannten Bühnenproduktionen (unter anderem „Die Schöne und das Biest“) und Blockbuster-Produktionen wie „Matrix“ mit. Dort betreute er auch die Schauspieler medizinisch. Ein Produzent sah ihn am Filmset und verschaffte dem gebürtigen Briten so den Job im britischen und deutschen Dschungelcamp.

Dr. Bob erhält eigene Show bei RTL

Im Jahr 2020 wollte sich RTL die Popularität von Dr. Bob zunutze machen und spendierte dem Dschungel-Arzt eine eigene Sendung. In „Dr. Bob’s Australien“ zeigte er den Zuschauern gemeinsam mit Evelyn Burdecki und Thorsten Legat schöne und interessante Plätze des Kontinents. Es blieb jedoch bei einer einmaligen Ausgabe.

IBES-Arzt Dr. Bob auf Instagram

Obwohl Dr. Bob inzwischen über 70 ist, kann er sich dennoch für Soziale Medien begeistern. Der Dschungel-Arzt betreibt einen Instagram-Kanal, auf dem er seinen Fans einen Einblick in sein Leben und seine Arbeit in der Wildnis gibt. Mittlerweile folgen ihm auf seinem Account über 68.000 Menschen.

Dr. Bob privat glücklich mit Frau Annette Miles verheiratet

Privat ist Robert McCarron bereits seit längerer Zeit mit seiner Frau Annette Miles verheiratet. Die beiden sollen sich bei den Dreharbeiten zu „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ kennengelernt haben, bei denen McCarron als Make-Up-Spezialist und Miles als Perückenmacherin mitgewirkt haben. Das Paar hat zwei Adoptivtöchter sowie vier Enkelkinder und lebt auf einer Farm im Südosten Australiens.