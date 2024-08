Köln - Tag 16 im Sommer-Dschungelcamp in Südafrika: Sechs Leute sind noch da, zu viele für das Finale. Die Zusammensetzung der Gruppe, die noch um die Dschungelkrone kämpft, verwundert so manchen: Viele Schlachtrösser sind längst rausgeflogen - Ex-Fußballer Thorsten Legat (55, Schlachtruf „Kasalla“) und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspieler Eric Stehfest (35). Auch die toughe Reality-Frau Elena Miras (32) - alle Vergangenheit.

Wir holen in Erinnerung, es sind nun beim Halbfinale noch dabei: Ex-Model Sarah Knappik (37), Reality-Sternchen Georgina Fleur (34), Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi (51), Reality-Kult-Queen Kader Loth (51), Reality-Frau Danni Büchner (46) und Reality-Liebling Gigi Birofio (26).

Die Stimmung im Camp, die der Zuschauer zu sehen bekommt? Kader: „Jeder überlegt: Wie kann ich die anderen vernichten?“

Die Nachtwache: „Es killt mich so“

Die Dschungelianer haben sich verrechnet. Sie müssen doch etwas länger bleiben, als sie dachten. Mit den Fingern zählen sie nochmal genau nach. Schläfrige Augen, Müdigkeit sieht der Zuschauer. Gigi jammert: „Ich hab' das Gefühl, ich bleibe für immer hier.“ Danni: „Ich muss ja auch mal irgendwann nach Hause, Leute. Ich kann das auch nicht mehr. Diese Nachtwache - ich kann nicht mehr - es killt mich so.“

Kader entwickelt für Gigi unterdessen Muttergefühle, wenn er sich morgens zu luftig anzieht, und nennt ihn „mein Sohn“. Als er den Kopf auf ihre Schulter legt und sie ihn fragt „Hast Du bei mir Muttergefühle? Sei ehrlich“, antwortet Gigi: „Andere Gefühle.“ Sie: „Welche?“ Er: „Sexy Gefühle.“ Sie: „Spinnst Du?“. Auf jeden Fall bewundert Gigi, dass sie mit ihrer „klitze-klitzekleinen Nase“ manchmal so aussehe wie „Michael Jackson“. Was fällt Kader zu ihm ein? Dass er besonders viel pupse.

Wer fliegt raus?

Danni Büchner schafft es nicht ins Finale. Sie fliegt bei einer Mutprobe gegen Gigi und Georgina raus. Sie müssen - natürlich gesichert - in luftiger Höhe auf schmalen Planken über einem See stehen und Fragen beantworten. Bei Falschantwort neigt sich die Planke immer weiter - Danni verliert am Ende den Halt.

Gigi sichert sich in einem weiteren Duell gegen Georgina auf den Planken das Direktticket ins Finale. Georgina bleibt zumindest noch im Rennen. Am Finaltag sollen dann zunächst zwei Kandidaten rausfliegen, bevor die letzten verbliebenen drei - darunter Gigi - die letzten Kämpfe ausfechten.

Die aktuelle „Ich bin ein Star“-Staffel ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Diesmal ist vieles anders: RTL zeigt die Staffel nicht zum Jahresbeginn, sondern im Sommer. Schauplatz ist nicht Australien, sondern Südafrika. Die Sendung läuft nicht live, sondern wurde aufgezeichnet.

Und es ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die „Legenden“, wie RTL sie nennt, standen schon in früheren Staffeln im Camping-Licht.