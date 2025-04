Ed Sheeran veröffentlicht seinen neuen Song „Azizam“, inspiriert von persischer Kultur. Besonders in der iranischen Community findet der Titel großen Anklang.

Ed Sheeran verwendet in seiner neuen Single auch ein persisches Wort. (Archivbild)

Popstar Ed Sheeran begeistert mit seinem neuen Song „Azizam" Iranerinnen und Iraner weltweit. Der britische Sänger hatte das Stück bereits Mitte März bei einer spontanen Performance in New Orleans vorgestellt. Offiziell veröffentlicht der 34-Jährige „Azizam", Persisch für „Liebling", an diesem Freitag.

Die Idee zu dem Song entstand in Zusammenarbeit mit dem schwedisch-iranischen Produzenten Ilya Salmanzadeh, wie Warner Music mitteilte. „Ich liebe es, mehr über Musik und verschiedene Kulturen zu lernen, je mehr ich reise und mich mit Menschen verbinde“, erklärte Sheeran zur Entstehungsgeschichte.

Iranerinnen und Iraner begeistert

In den sozialen Netzwerken zeigten sich Iranerinnen und Iraner weltweit begeistert. „Ich bin Perser und meine Oma singt es ohne Unterbrechung. Danke Ed!!!“, kommentierte ein Nutzer unter einem Youtube-Teaser. „Es bedeutet so viel, unsere Kultur und Sprache in deiner wunderschönen Kunst widergespiegelt zu sehen“, schrieb eine andere Nutzerin.

Spontaner Auftritt bei Straßenkonzert

Bei einem Straßenkonzert in New Orleans hatte Sheeran die Single mit Verstärker und Mikrofon vorgestellt. Der Grammy-Gewinner stieg aus einem schwarzen SUV und sagte: „Ich habe in ein paar Wochen einen neuen Song, den noch niemand gehört hat“, zitierten US-Medien.

Sheeran („Bad Habits“) zählt zu den bekanntesten Popstars der Welt. Er verkaufte weltweit mehr als 45 Millionen Alben und 150 Millionen Singles. Dieses Jahr tritt der Brite auch in Deutschland auf, mit Konzerten in Stuttgart, Hamburg und Düsseldorf.