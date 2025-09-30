Virgil Abloh war das Wunderkind der Modewelt: Im November 2021 starb er mit nur 41 Jahren an Krebs. Jetzt feiert Paris das visionäre Werk des US-Designers und DJs in der größten Schau Europas.

Paris - Der Einfluss von US-Designer Virgil Abloh auf Mode, Kunst und Musik war grenzenlos - nun ist er in Paris zu sehen. Über 700 Exponate aus zwei Jahrzehnten zeigen das vielseitige Werk des Tausendsassas. Von den wegweisenden Arbeiten seiner Marke Off-White über Nike-Sneaker und Louis-Vuitton-Anzüge bis hin zu Ikea-Möbeln und Album-Covern: ein kreatives Universum ohne Limit - und laut Organisatoren als größte Virgil-Abloh-Retrospektive Europas.

Die zahlreichen Exponate, vom persönlichen Fundus bis zu ikonischen Entwürfen, erzählen die Geschichte eines Designers, der Grenzen sprengte - nicht nur, weil er eine Mischung aus High Fashion und Street Style auf die Laufstege brachte.

Die Schau zeigt Ablohs Arbeit mit zahlreichen interdisziplinären Partnern – inklusive Colette, dem legendären Pariser Concept Store (1997-2017), der für die Ausstellung rekonstruiert wurde und einst als globale Trendplattform und Pilgerort für Kreative galt.

2021 an Herztumor gestorben

Abloh wurde am 30. September 1980 geboren. Er war der erste Afroamerikaner, der bei einem französischen Luxusmodehaus (Louis Vuitton) die künstlerische Leitung übernahm. Er starb 2021 mit 41 Jahren an einem seltenen Herztumor.

Seine Skizzen, Prototypen und Ideen bewahrte Virgil Abloh sorgfältig - ein reiches Erbe, das unter dem Titel „The Codes“ zu bestaunen ist. Die erweiterte Version der 2022 in Miami gezeigten Schau ist noch bis zum 10. Oktober zu sehen - eröffnet am 30. September, Ablohs Geburtstag.