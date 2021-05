Ex-Nationalspieler Michael Ballack an Corona erkrankt

Michael Ballack hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Ex-Nationalspieler befindet sich derzeit in Quarantäne.

München. Der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Michael Ballack hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtete der ehemalige Vize-Weltmeister in einer Pressekonferenz der Telekom am Dienstag, bei der das Unternehmen das Programm für seine Plattform "MagentaTV" für die Fußball-EM in einem Monat vorstellte.

Wegen seiner Corona-Erkrankung war Ballack zu der Präsentation in der Münchner Allianz Arena virtuell zugeschaltet. "Ich bin leider in Quarantäne, mich hat es erwischt", sagte der 44-Jährige. Der Ex-Nationalmannschaftskapitän habe in den ersten Tagen die Symptome einer "leichten Grippe" verspürt. Mittlerweile gehe es ihm aber schon "etwas besser".

Für die EM verpflichtete die Telekom Ballack als TV-Experten bei der anstehenden Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) neben Ex-Europameister Fredi Bobic und den früheren Bundesliga-Trainer Manuel Baum.