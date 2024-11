London - Der frühere Schlagzeuger der Bee Gees, Colin Petersen, ist tot. Der australische Musiker sei im Alter von 78 Jahren gestorben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf dessen Sprecherin. Petersen war in den 1960er Jahren nach Großbritannien ausgewandert und hatte sich dort den Brüdern Barry, Robin und Maurice Gibb angeschlossen.

Colin Petersen spielte bei frühen Bee-Gees-Hits wie „I Started A Joke“, „To Love Somebody“ und „Massachusetts“ das Schlagzeug. Er wirkte an mehreren Alben der einflussreichen Band mit, darunter „Bee Gees 1st“ (1967) und „Idea“ (1968), und war auch vereinzelt am Songwriting involviert. 1969 verließ er die Gruppe.

Die Bee Gees waren von den Gibb-Brüdern gegründet worden. Mit Songs wie „How Can You Mend A Broken Heart“, „Too Much Heaven“ und „Stayin’ Alive“ feierte die Band später Welterfolge. Von den drei Brüdern lebt nur noch Barry Gibb. Maurice Gibb war im Jahr 2003 gestorben, sein Bruder Robin im Jahr 2012. Der jüngste Bruder Andy Gibb, der als Solokünstler Erfolge feierte und nie Teil der Band wurde, war bereits 1988 gestorben.

Der Australier Petersen, der als Kind im Film „Smiley“ mitgespielt hatte, habe in den letzten Jahren bei der Tribute-Show „Best Of The Bee Gees“ mitgespielt, berichtete PA. Er habe am Samstag noch eine Show gespielt und sei am frühen Montagmorgen im Schlaf gestorben, zitierte die Nachrichtenagentur einen Vertreter der Gruppe.