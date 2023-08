Der 58-Jährige denkt gern an seine Zeit in der Pfalz zurück. Doch jetzt hat es ihn wieder in die Großstadt verschlagen.

Ludwigshafen - Der inzwischen wieder in Berlin lebende Modeschöpfer Harald Glööckler hat seine Zeit in der Pfalz genossen. „Ich war gerne in der Pfalz. Ich finde, die Pfalz ist ein wunderschöner Ort, an dem man sehr, sehr gut leben kann. Ein Platz an der Sonne“, sagte der 58-Jährige, der lange im pfälzischen Kirchheim gewohnt hatte, der Zeitung „Rheinpfalz“ aus Ludwigshafen. An der Pfalz schätze er die Landschaft, das Klima, die Menschen und die Herzlichkeit. „Es gibt ganz viele Dinge, die ich in Erinnerung behalten werde“, betonte er.

Nun sei er aber auch glücklich, wieder in Berlin zu sein. „Jetzt brauche und mag ich die Hektik der Stadt wieder. Alles hat seine Zeit“, sagte er der „Rheinpfalz“ weiter.

Glööckler lebte seit Februar 2015 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und reichte dann einen Antrag auf Aufhebung ein, wie im Februar bekannt wurde. Im Juli hatte er sich erstmals öffentlich mit seinem neuen Freund, dem CDU-Vorsitzender in Berlin-Frohnau Marc-Eric Lehmann, gezeigt. Zusammen waren die beiden bei einer Modenschau in Berlin.