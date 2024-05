In seinem neuen Film verkörpert der Oscar-Preisträger einen betrunkenen Dichter. Im echten Leben habe er schon lange keinen Alkohol mehr angerührt - und fühle sich glücklicher denn je.

Schauspieler Gary Oldman bei den Filmfestspielen in Cannes.

Cannes - Gary Oldman (66) hat über seine turbulente Vergangenheit und früheren Alkoholkonsum reflektiert. „Als ich jünger war, herrschten in meinem Leben Chaos und Drama, und es gab viel Schmerz“, sagte der Brite am Mittwoch in Cannes. „Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich getrunken habe. Ich habe kürzlich 27 Jahre Nüchternheit gefeiert.“

Der Oscar-Preisträger („Die dunkelste Stunde“) führte aus: „Ich bin der glücklichste Mensch, der ich je war. Ich fühle mich wohler in meiner Haut als in meiner Jugend.“ Er habe eine großartige Familie, die ihn unterstütze.

Bei den Filmfestspielen ist Oldman im Film „Parthenope“ zu sehen. Das Werk des italienischen Regisseurs Paolo Sorrentino erzählt vom Leben einer neapolitanischen Frau. Oldman verkörpert einen melancholischen, betrunkenen Dichter. Das habe ihn teils an seine eigene Vergangenheit erinnert, sagte Oldman.