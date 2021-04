Gesicht für Vertrauen: Ex-Fußballer David Beckham wirbt weltweit für Impfstoffe 

New York/London. Der ehemalige Fußballer David Beckham hat sich mit der Wohltätigkeitsorganisation UNICEF zusammengetan, um eine weltweite Impfaktion zu bewerben. Die globale Initiative soll das Vertrauen in Impfstoffe stärken und Eltern auf der ganzen Welt ermutigen, ihre Kinder gegen tödliche Krankheiten impfen zu lassen. In dem Werbevideo, welches am 23. April zum Start der Weltimpfwoche auf YouTube veröffentlicht wurde, spricht der 45-Jährige, der selbst Vater von vier Kindern ist, über den Verlust von alltäglichen Dingen durch die COVID-19-Einschränkungen.



"Im letzten Jahr hat uns COVID-19 gezeigt, wie viel wir für selbstverständlich halten, aber es hat uns auch an die Macht der Impfstoffe erinnert." David Beckham

Es fehlen die Umarmungen mit der Familie, Zeit mit Freunden zu verbringen und mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt. "Im letzten Jahr hat uns COVID-19 gezeigt, wie viel wir für selbstverständlich halten, aber es hat uns auch an die Macht der Impfstoffe erinnert", betont Beckham, der seit 16 Jahren sich für die Hilfsorganisation engagiert.

Im Kampagnen-Video ermutigt der UNICEF-Botschafter David Beckham Eltern, sich impfen zu lassen. Screenshot YouTube-Kanal: Unicef - David Beckham: Vaccines Bring Us Closer | UNICEF

Im Kampagnen-Video ermutigt der Ex-Fußball andere Eltern, sich und ihre Kindern impfen zu lassen. Beckham fordert die Familien auf, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder wichtige Schutzimpfungen erhalten, um sie vor Krankheiten wie Diphtherie, Masern und Kinderlähmung zu schützen.



Ab den 23. April ist Weltimpfwoche

Die alljährliche Weltimpfwoche hat vor allem das Ziel, über die Wichtigkeit von Impfungen aufzuklären und Regierungen, Partnerorganisationen und Spender zur Unterstützung aufzurufen, so heißt es auf der UNICEF-Webseite. Die Impfung ist ein wichtiges Schutzschild gegen Infektionskrankheiten. Darauf will das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen anlässlich der Aktion unter dem Motto "#VaccinesWork" aufmerksam machen.