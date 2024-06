Los Angeles - Im Finale der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ wird dieses Mal erstmals ein Zwillingspärchen antreten. Heid Klum und ihre Jury wählten Julian und Luka (24) aus Frankfurt am Main nun in die Endausscheidung. Die Brüder werden in der Show seit kurzem als ein einziger Kandidat gewertet. Somit kann einer von ihnen den anderen mit aufwerten oder herunterziehen.

Am Donnerstag werden die Zwillinge ab 20.15 Uhr gegen die männlichen Models Jermaine (20) aus Kassel und Linus (25) aus Berlin antreten. Unter den Frauen setzten sich Fabienne (21) aus Solingen, Lea (24) aus Düsseldorf und Xenia (24) aus Hof durch.

Unmittelbar vor dem Finale hat Klum noch einmal zwei Rauswürfe verkündet. Grace und Frieder (beide 25) bekamen kein Foto, was für sie das bittere Aus kurz vor dem Ziel bedeutete.

Grace aus Düsseldorf nicht einfallsreich genug

Grace aus Düsseldorf konnte Heidi Klum und ihre Jury beim Catwalk nicht überzeugen. Die Content-Creatorin, die nach Heidis Worten auf dem Laufsteg nicht einfallsreich genug war, nahm es mit Fassung: „Ich freue mich für die anderen.“

Auch Frieder aus Berlin, der nach Einschätzung der Moderatorin beim Shooting auf der Kufe eines Helikopters nicht genug Spaß an der Sache zeigte, machte eine gute Miene: „Ich sehe es nicht negativ. Ich hätte schon in der zweiten Folge gehen können.“