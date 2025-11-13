weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >
  3. Stars
    4. >

  4. Bambi-Verleihung: Gottschalk irritiert bei Bambi-Vergabe an Cher

Bambi-Verleihung Gottschalk irritiert bei Bambi-Vergabe an Cher

Megastar Cher hat einen Bambi bekommen - aber was war nur mit Thomas Gottschalk los?

Von dpa 13.11.2025, 23:40
Thomas Gottschalk überreichte einen Bambi an Sängerin Cher.
Thomas Gottschalk überreichte einen Bambi an Sängerin Cher. Peter Kneffel/dpa

Grünwald - Moderator Thomas Gottschalk hat bei der Bambi-Verleihung für Irritationen gesorgt. Der 75-Jährige wirkte bei der Übergabe des Preises an Megastar Cher fahrig, verhaspelte sich, sprach auffallend langsam und nicht immer zusammenhängend. Einmal stellte er sich sogar vor die Preisträgerin - fragte sie dann aber doch, ob sie etwas sagen wolle. 

Die 79-Jährige war bei der Preisverleihung in den Bavaria-Studios in Grünwald bei München als „Legende“ mit dem Bambi ausgezeichnet worden. Sie kennt Gottschalk von mehreren Besuchen in seiner früheren ZDF-Show „Wetten, dass..?“

Chers Auszeichnung war der letzte Programmpunkt vor dem Ende der Verleihung.