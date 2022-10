Harry und Elton John reichen Klage gegen Zeitungsverlag ein

Gegen den Verlag der „Mail on Sunday“ und der „Daily Mail“ haben zahlreiche Prominente gemeinsam eine Klage eingereicht. Es geht um mutmaßliche Eingriffe in die Privatsphäre der Kläger.

Prinz Harry und weitere Prominente haben eine gemeinsame Klage gegen den Verlag der „Mail on Sunday“ und der „Daily Mail“ eingereicht.

London - Prinz Harry (38), Popstar Elton John (75) und weitere britische Prominente haben eine gemeinsame Klage gegen den Verlag der „Mail on Sunday“ und der „Daily Mail“ eingereicht. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstagabend unter Berufung auf die Anwaltskanzlei Hamlins meldete, geht es um mutmaßliche Eingriffe in die Privatsphäre der Kläger.

Die Gruppe habe „überwältigende und äußerst verstörende Beweise, dass sie Opfer einer fruchtbaren kriminellen Aktivität und schwerer Verletzungen der Privatsphäre wurden“, zitierte PA aus einer Mitteilung der Kanzlei. Unter anderem sollen den Klägern zufolge Privatdetektive im Auftrag der Journalisten Abhörgeräte in Autos und Wohnungen installiert haben. Auch sollen angeblich auf unrechtmäßige Wege gesundheitliche und finanzielle Informationen der Kläger erlangt worden sein.

Der beklagte Verlag, Associated Newspapers Limited (ANL), wies die Anschuldigungen umgehend zurück. Es handle sich um „groteske Anwürfe“ und einen geplanten und orchestrierten Versuch, die „Mail“-Titel in den Abhörskandal hineinzuziehen, hieß es in einer Stellungnahme, aus der PA zitierte.

Vor mehr als zehn Jahren wurden die britischen Medien von einem massiven Skandal um abgehörte Telefone und anderweitig illegal erlangte Informationen von Prominenten und Verbrechensopfern erschüttert. Im Zentrum stand damals die 2011 eingestellte Wochenzeitung „News of the World“, die zu dem mit der ANL konkurrierenden Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch gehörte.