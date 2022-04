Doch noch ein fünftes Kind? Heidi Klum schürt Baby-Gerüchte

Will Heidi Klum noch ein Baby? Derzeit schürt sie die Gerüchte höchstselbst.

Los Angeles/DUR/slo – Will Heidi Klum tatsächlich noch einmal ein Baby? Zumindest schürt die 48-Jährige die Nachwuchsgerüchte derzeit kräftig. Und auch ihr Ehemann Tom Kaulitz mischt dabei munter mit.

Neue Baby-Gerüchte um Heidi Klum

So war sie als Jury-Mitglied der US-TV-Show „America's Got Talent“ kürzlich ganz aus dem Häuschen, als eine Kandidatin ihr Baby mit auf die Bühne brachte. "Ich möchte irgendwie noch so ein Kleines“, sagte Klum vor laufender Kamera. Medien berichten zudem, dass Klum bei einem Fotoshooting zuletzt immer wieder die Hand auf ihren Bauch gelegt haben soll.

Dabei hat Klum bereits vier Kinder – und ihre älteste Tochter Leni ist mit 17 Jahren auch nicht mehr allzu weit davon entfernt, dass sie Mama Heidi zur Oma machen könnte.

Tom Kaulitz verrät Wunschnamen für Nachwuchs

Allerdings: Klums Ehemann Tom Kaulitz hat noch keine Kinder – und scheint vom Gedanken an ein eigenes Baby ganz angetan. So verriet er in seinem Podcast, den er zusammen mit Bruder Bill betreibt, dass er sogar schon einen Namen parat hat.

„Ich habe früher immer gesagt, wenn ich einmal eine Tochter habe, dann möchte ich sie Nala nennen, weißt du das noch?", sagte er bei „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“.

Ob an den Babygerüchten wirklich etwas dran ist – oder ob PR-Profi Heidi nur geschickt die Aufmerksamkeit auf sich lenken will – die Fans werden es spätestens in einigen Monaten erfahren. Zumindest die letzten Gerüchte derart entpuppten sich schnell als Spaß auf Kosten der Paparazzi.