Heidi Klum und Berlin: Als "GNTM"-Drehort geeignet - als Wohnort nicht?

Seit 30 Jahren arbeitet Heidi Klum bereits als internationales Topmodel. Genauso lange lebt die gebürtige Rheinländerin auch schon in den USA. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass Klum womöglich nach Berlin ziehen wolle. Ist da was dran?

Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz leben in Los Angeles. Warum kam für die beiden Berlin als Wohnort nicht in Frage?

Los Angeles/Berlin/DUR - Heidi Klum ist gebürtige Bergisch-Gladbacherin. 1973 wurde sie dort geboren und lebte 20 Jahre in der nordrhein-westfälischen Großstadt. Nachdem Klum einen Model-Wettbewerb gewann, zog sie 1993 in die USA. Dort wechselte ihr Lebensmittelpunkt zwischen den Metropolen New York und Los Angeles.

Heidi Klum lebte in New York und Los Angeles

Seit 2005 hat Klum ihren Wohnsitz in Los Angeles beziehungsweise im Großraum "LA". Dort wohnt Klum auch mit ihrem Mann Tom Kaulitz, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist. Auch die Casting-Show "Germany’s Next Topmodel", bei der Klum Chef-Jurorin ist, wurde seit Beginn der Sendung im Jahr 2005 weitgehend in Los Angeles produziert. Das änderte sich mit Corona-Krise: Im vergangenen Jahr wurde "GNTM" in Berlin gedreht. Dafür verweilte das Supermodel samt Ehemann und Kindern auch zeitweise in der deutschen Hauptstadt.

Umzugspläne nach Berlin scheiterten

Dabei soll die 48-Jährige Deutschland wieder für sich entdeckt haben. Laut einem Interview mit dem Lifestyle-Magazin Iconist, überlegte Klum intensiver nach nach Berlin zu ziehen. "Ich bin in Deutschland geboren, und obwohl ich nun schon länger in den USA bin, ist und bleibt Deutschland meine Heimat. Durch meinen Mann hat sich das 'Deutschsein' auch eher wieder verstärkt", berichtet die Chefin ihrer Castingshow. Die Umzugspläne scheiterten dann aber an der passenden Imobilie.

Medienberichten zufolge war das südliche Berlin attraktiv für die Ehe-Leute Klum/Kaulitz - beispielsweise Dahlem oder Wannsee. Doch da fand sich nicht die passende bleibe, so Klum. Gegen Berlin sprach zudem, dass das Paar "in New York was Schönes gebaut" habe. Dieses neue Domizil soll nach drei Jahren fertig geworden sein. So scheint die US-Ostküstenmetropole wohl doch attraktiver gewesen zu sein, als Deutschlands größte Stadt.

Die neue Staffel "Germany’s Next Topmodel" wird übrigens auf der griechischen Insel Mykonos sowie Los Angeles gedreht. Es scheint also, dass Klum wohl nicht so schnell wieder nach Berlin reisen wird. Die 17. Staffel von "GNTM" startet am 3. Februar und wird wie gewohnt auf ProSieben und Joyn zu sehen sein. Klum wird bei der diesjährigen Ausgabe auch erstmals den Titelsong zur Show beitragen.