Los Angeles - Heidi Klum und Tom Kaulitz genießen ihren gemeinsamen Urlaub am Strand. Das Model postete Videos, die sie und den Musiker in Bikini und Badehose am Meer zeigen. Dazu schrieb die 52-Jährige „it's another day for you and me in paradise“ und unterlegte den Post mit dem passenden Phil-Collins-Lied.

In einer kurzen Sequenz küsst sich das Ehepaar, ein anderes Video zeigt die beiden mit Sonnenbrille und Hut in einer Strandbar. Außerdem gab es Pizza, wie in Heidi Klums Story zu sehen war. Wo genau die beiden Urlaub machen, ließ das Model nicht durchblicken.

Tom Kaulitz (35) und Heidi Klum feiern bald Hochzeitstag: Das Paar hatte am 3. August 2019 auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri ein großes Hochzeitsfest gefeiert. Schon im Februar 2019 hatte es Gerüchte über eine heimliche standesamtliche Hochzeit gegeben.