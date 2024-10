Schauspieler Heinz Hoenig befindet sich aktuell wieder zu Hause in Blankenburg und bereitet sich auf die nächste Operation vor. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig erhebt nun schwere Vorwürfe wegen seiner Behandlung im Krankenhaus.

Schauspieler Heinz Hoenig ist schwer erkrankt und kämpfte in einem Berliner Krankenhaus um sein Leben.

Blankenburg/Berlin. - Nach einem monatelangen Kampf ums Überleben befindet sich Schauspieler Heinz Hoenig mittlerweile wieder zu Hause in seiner Wahlheimat Blankenburg im Harz. Dort erholt er sich laut Medienberichten von seinen vergangenen Operationen und bereitet sich auf die nächste vor.

Nun erhebt seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig in einem Podcast schwere Vorwürfe. In "24 - (K)ein Sommer in Berlin", dem Podcast Kärsten-Hoenigs, spricht sie über die Zeit vor der Einlieferung ins Krankenhaus.

Schauspieler Heinz Hoenig wieder zurück in Blankenburg - vorerst

Ende März sei es Heinz Hoenig immer schlechter gegangen. Er habe seit geraumer Zeit Luftnot und Atemwegsbeschwerden gehabt, sagt sie in dem Podcast. Als sich sein Zustand weiter verschlechtert habe, sei das Ehepaar an Ostersonntag in ein Krankenhaus gefahren.

Die Ärzte vermuteten laut Kärsten-Hoenig anfangs, dass es sich um eine Lungenentzündung oder lediglich eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes handeln könne. Als der Schauspieler jedoch begann, "wirres Zeug zu reden" und "zeitlich und örtlich desorientiert" zu sein, habe Kärsten-Hoenig ein Ärztegespräch gesucht.

Annika Kärsten-Hoenig erhebt schwere Vorwürfe

"Mit einer sehr, sehr distanzierten jungen Ärztin, die mit ihrem mehr als arroganten Habitus genervt vor mir stand", so die 39-Jährige. Die Diagnose habe dann "Demenz" gelautet. Nach Einsicht der Patientenakte stellte die Ehefrau des Fernsehstars laut eigenen Aussagen Ungereimtheiten fest.

Zusätzliche Tests seien jedoch abgelehnt worden, da Hoenig nicht krankenversichert sei. Heinz Hoenig wurde den Angaben nach wieder nach Hause geschickt. Erst, als es ihm wenige Tage nochmals deutlich schlechter gegangen sei, sei er erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden.

"Fand es traurig, wie mit ihm umgegangen wurde", fasst Kärsten-Hoenig ihre Meinung zusammen.