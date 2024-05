Berlin/DUR. - Wie RTL berichtet, ist Schauspieler Heinz Hoenig aus dem Koma erwacht. Der 72-Jährige, der in Blankenburg im Harz lebt, braucht demnach eine neue Aorta und hat ein Loch in der Speiseröhre. Laut RTL befindet sich Hoenig dennoch weiter in einem kritischen Zustand, weil die möglichen künftigen Operationen "ein extrem hohes Risiko bergen" und der Schauspieler momentan deutlich geschwächt sei.

Allerdings: Der Antrag des schwer kranken Schauspielers Heinz Hoenig (72) zur Aufnahme in die gesetzliche Krankenkasse ist abgelehnt worden. Das sagte seine Ehefrau Annika Hoenig (39) in der RTL-Sendung „stern TV am Sonntag“.

Das sagte Heinz Hoenig, als er aus dem Koma erwachte

Der schwer kranke Schauspieler hat seiner Ehefrau zufolge während des Erwachens aus dem künstlichen Koma auf sie reagiert und erste Worte gesprochen. "Ich stand heute früh an seinem Bett und habe mit ihm gesprochen", sagte Annika Kärsten-Hoenig am Montag der "Bild" über den 72-Jährigen. "Er nickt und hat die Augen auf. Ich habe zu ihm gesagt: 'Es tut mir leid, Heinz, dass ich so furchtbar aussehe.' Da hat er gelacht und mich angestrahlt und langsam gesagt: 'Du bist für mich die schönste Frau auf der ganzen Welt.'"

Weitere Operationen? So hat sich Heinz Hoenig entschieden

Während eines Telefonats mit RTL bestätigte Annika Kärsten-Hoenig jetzt, dass ihr Mann Heinz Hoenig mittlerweile so wach sei, dass er mit seinen Ärzten sprechen konnte. "Er war gestern sehr klar und bei vollem Bewusstsein. Sie haben ihn über seinen Gesundheitszustand in Kenntnis gesetzt und haben ihm dann auch die verschiedenen Optionen erläutert. Er hat sich ganz klar für den operativen Weg entschieden. Alles andere kommt für ihn nicht infrage", so Hoenigs Ehefrau.

Weiter führte Annika Kärsten-Hoenig aus: "Aber dann hat Heinz gesagt: ‘Ich lasse dich nicht im Stich! Ich lasse dich und die Kinder nicht im Stich. Du bist die Liebe meines Lebens und dafür lohnt es sich zu kämpfen!’"

Wie das Management von Hoenig gegenüber RTL schon vor einigen Tagen bestätigte, sei vorher eine Notoperation am Herzen notwendig gewesen: "Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical 'Ein bisschen Frieden' aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich morgen (3. Mai) stattfinden soll."

Auf Heinz Hoenig kommen weitere Komplikationen zu

Wie RTL weiter berichtete, wurde dem Schauspieler ein Stent am Herzen gesetzt. Doch nicht nur Herz macht Heinz Hoenig laut RTL schwerwiegende Probleme. Der Schauspieler leide unter "weiteren, Komplikationen, die seine Chance auf Genesung extrem verringern".

Darum wurde Heinz Hoenig aus dem Koma geholt

Hoenigs Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig wollte nach Angaben von RTL, dass der Schauspieler über seine weitere Behandlung selber entscheiden soll. Darum wurde er aus dem Koma-Zustand geholt. Annika Kärsten-Hoenig war sich sicher, dass er sich für die Behandlung entscheiden werde: "Ich kenne meinen Mann, ich weiß auch, was er sagen würde: Auch wenn die Chance gering ist, die OP zu überleben - ich versuch’s."

Schon beim Dschungelcamp musste Heinz Hoenig abbrechen

Bereits seine Teilnahme am Dschungelcamp im Januar musste Hoenig aus "gesundheitlichen Gründen" abbrechen. Der Sender RTL nahm den Schauspieler nach fast zwei Wochen aus der Show. Damals teilte der Sender mit: "Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Heinz Hoenig geht es gut, er ist bei seiner Familie." Dies ist inzwischen rund vier Monate her.

Wie es um die Schulden von Heinz Hoenig steht

Hoenigs Teilnahme am Dschungelcamp Anfang 2024 wurde von Berichten um finanzielle Probleme begleitet. Damals wurde bekannt, dass der ehemalige "Das Boot"-Star Schulden hat.

Aus diesem Grund wurde eine Spendenaktion über eine GoFundme-Seite eingerichtet. Denn die anstehenden Operationen sollen mindestens 100.000 Euro kosten - und Hoenig ist nicht krankenversichert. Stand Mittwoch (7. Mai, 14 Uhr) waren vom Spendenziel 150.000 Euro schon knapp 117.000 Euro erreicht.

Heinz Hoenig: seine Familie und seine Karriere

Größte Stütze für den Schauspieler: seine Familie. Hoenig besitzt mit seiner 33 Jahre jüngeren Frau Annika zwei gemeinsame Kinder. Aus einer früheren Ehe hat Hoenig noch zwei weitere Kinder.

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg "Das Boot" mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren wie "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" und "Der König von St. Pauli". Zuletzt hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht.