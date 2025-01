Während einer Skitour hatte die Frau des norwegischen Staatsoberhauptes König Harald jüngst etwas am Herzen gespürt. Als Folge trägt sie nun einen Herzschrittmacher.

Oslo - Wie ihr Mann König Harald V. ist nun auch die norwegische Königin Sonja Trägerin eines Herzschrittmachers. Die 87-Jährige bekam den Pacemaker im Osloer Reichskrankenhaus eingesetzt. Der Eingriff sei geglückt, der Monarchin gehe es gut, teilte das norwegische Königshaus mit. Sie werde noch ein bis zwei Tage im Krankenhaus bleiben.

Sonja war am Wochenende wegen Vorhofflimmerns während eines Skiausflugs vorübergehend ins Krankenhaus der Stadt Lillehammer rund 140 Kilometer nördlich von Oslo eingeliefert worden. Bereits nach kurzer Zeit konnte sie wieder mit normalem Herzrhythmus aus der Klinik entlassen werden.

Vorhofflimmern ist die häufigste Form einer Herzrhythmusstörung. Dabei schlägt das Herz meist zu schnell und unregelmäßig. Bleibt es unbehandelt, kann es beispielsweise zu Schlaganfällen führen. Nicht zu verwechseln ist Vorhofflimmern mit Herzrhythmusstörungen in den Herzkammern. Diese sind oft schwerwiegender.

Auch Sonjas Mann König Harald (87) trägt seit knapp einem Jahr einen Herzschrittmacher. Er war auf einer Urlaubsreise im Februar 2024 in Malaysia an einer Infektion erkrankt, woraufhin er vor dem Rückflug in die Heimat zunächst einen vorübergehenden Pacemaker erhalten hatte. Nach seiner Rückkehr wurde dieser im Reichskrankenhaus durch einen permanenten Herzschrittmacher ersetzt.