Magdeburg/Halle (Saale). – Wie "Bares für Rares"-Urgestein Horst Lichter (64) wohl ohne seinen typischen Zwirbelbart aussieht? Das hat der Moderator jetzt selbst in einem TikTok-Video offenbart. Dabei zeigt er auch gleich, wie er seinen Bart in die markante Form bringt.

Denn anders als gedacht, wacht er nicht jeden Morgen mit einem perfekten Schnurrbart auf. Dahinter steckt jede Menge Arbeit. Doch zunächst präsentiert sich Lichter in dem "Get ready with me"-Clip in einem ganz natürlichen Look.

Zwirbelbart als Markenzeichen: Horst Lichter zeigt, wie es geht

"Er ist jetzt schon schön gewaschen mit kaltem Wasser", beginnt der 64-Jährige seine Bart-Routine. Dann rubbelt er den ungestylten Bart kurz trocken, bevor er sorgfältig ein Gel einmassiert.

Anschließend bringt er die verwuschelten Oberlippenhaare mit einem Fön in die richtige Form und kämmt sie mehrfach, bevor er das entstandene Kunstwerk mit reichlich Haarspray fixiert.

"Einzelne Haare sind ein bisschen widerspenstig", stellt er dabei fest. Aber kein Problem. Nach und nach wird alles in die richtige Form gebracht.

Fans feiern Horst Lichters Bart-Routine auf TikTok

Zum Schluss geht es an den Feinschliff, bei dem er abstehende Härchen säuberlich mit einer Schere "wegschnibbelt". Die Fans jedenfalls feiern seine Bart-Routine und "lieben alles" an dem Video.

"Ich glaub, ich seh' Horst Lichter gerade zum ersten Mal ohne Horst-Lichter-Bart", schreibt zum Beispiel ein User zu dem Clip. Andere sind verblüfft, weil sie dachten, der Bart würde jeden Tag von allein so aussehen.

Mit dem fein gestriegelten Bart ist Horst Lichter jedenfalls tiptop gestylt und bereit, seine Gäste im Pulheimer Walzwerk bei "Bares für Rares" zu empfangen.

Dieses unverkennbare Markenzeichen hat sich Lichter aber nicht erst für die ZDF-Trödelshow wachsen lassen. Bereits als junger Bodybuilder zierte der Bart das Gesicht des 64-Jährigen – nur damals noch in Schwarz statt grau-meliert.