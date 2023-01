RTL-Dschungelcamp 2023: Kennen Sie die Kandidaten der neuen Staffel?

Am Freitagabend startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Die Kandidaten stehen schon seit einigen Wochen fest. Doch der ein oder andere "Promi" wird wohl für viele Zuschauer eher unbekannt sein. Wir klären auf, wer in diesem Jahr in den australischen TV-Dschungel einzieht.

Köln/Australien/DUR/lb - Es findet wieder in alt bekannter Umgebung statt, im australischen Dschungel. "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" startet am Freitag, um 21.30 Uhr auf RTL. Im Jahr 2021 konnte aufgrund der Corona-Pandemie keine reguläre Staffel stattfinden - produziert wurde dafür eine kleine Version, eine Studio-Show, im weniger dschungeligen Hürth bei Köln. 2022 fand "IBES" dann einmalig in Südafrika statt.

Doch in diesem Jahr können sich Zuschauer und Fans der TV-Show wieder auf das gewohnte Programm freuen. Wobei: Ex-Moderator Daniel Hartwich wurde durch Jan Köppen ersetzt. Ob er dem Dschungelformat ein ebenso loses Mundwerk mit Witz und Pepp geben kann? Das wird sich am Abend zeigen.

Für gute Unterhaltung sollen in diesem Jahr jedoch vor allem die Kandidaten der Show sorgen. Eine bunte Mischung aus Reality-Stars, Musikern, Schauspielern und Co. erwartet die Zuschauer.

IBES: Das sind die Kandidaten des Dschungelcamps 2023

Reality-Star Cecilia Asoro

Dschungelcamp-Kandidatin Cecilia Asoro kennen bisher wohl nur Trash-TV-Fans. Foto: RTL

Die 26-Jährige aus dem nordrhein-westfälischen Hamm ist ein waschechter Trash-TV-Profi. Bekannt wurde sie durch „Germany’s Next Topmodel“ und war auch bereits bei „Der Bachelor“ auf Männersuche. Kennen könnte man sie auch durch Formate wie „Prominent getrennt“, „Are You The One? – Reality Stars in Love“ oder durch ihren Gewinn bei „Beauty and the Nerd“.

Radiomoderatorin Verena Kerth

Verena Kerth zieht in den RTL-Dschungel. Bekannt wurde sie als Liebschaft von Ex-Nationalspieler Oliver Kahn. Foto: RTL

Sie ist die Ex - die Ex von Oliver Kahn, der Torwartlegende. Der FC-Bayern-Keeper verließ 2003 seine damals hochschwangere Frau Simone für die blonde Münchnerin. Die Beziehung hielt nur wenige Jahre. Nun könnte sie einigen Zuschauen als neue Freundin von Marc Terenzi ein Begriff sein. Verena Kerth arbeitet zudem als Moderatorin für diverse Radiostationen und den TV-Sender Sat1 Gold.

Designerin Claudia Effenberg

IBES-Kandidatin Claudia Effenberg war einer der ersten echten "Spielerfrauen". Foto: RTL

Neben ihrer Karriere als Designerin kennt man Claudia Effeberg aber vor allem als Spielerfrau. Doch nicht nur von einem, sondern gleich zwei bekannten Fußballspielern. Erst heiratete sie 1997 den defensiven Mittelfeldspieler Thomas Strunz. Nach der Scheidung 2002 wechselte sie zu Stefan Effenberg aus dem FC-Bayern-Mittelfeld, mit dem sie seit 2004 verheiratet ist.

Der „Checker vom Neckar“ Cosimo Citiolo

Dschungelcamp-Teilnehmer Cosimo Citiolo vermarktete sich als "Checker vom Neckar". Foto: RTL

Langjährigen DSDS-Fans dürfte Cosimo kein Unbekannter sein. Durch seine damalig Selbstbezeichnung als „Checker vom Neckar“ und seine ulkige Art wurde er als DSDS-Kultfigur bekannt. Der Deutsch-Italiener hat mal Friseur gelernt, bevor er sich für eine TV-Karriere entschied. Mit seiner Freundin Nathalie hat er 2022 den vierten Platz im „Sommerhaus der Stars“ geholt. Auch bei "Kampf der Realitystars" nahm er teil.

Sänger Lucas Cordalis

Im Dschungelcamp will Lucas Cordalis wie sein verstorbener Vater den Titel holen. Foto: RTL

Er ist der Kater zur Katze. Lucas Cordalis, Ehemann von Daniela Katzenberger, sollte bereits 2022 teilnehmen, wurde dann jedoch positiv auf das Corona-Virus getestet und fiel aus. Der 55-jährige gebürtige Frankfurter und Sohn von Schlager-Star Costa Cordalis will sich in diesem Jahr - ganz wie sein Vater im Jahr 2004 - die Dschungelkrone holen.

Botschaftsluder Djamila Rowe

Djamila Rowe darf kurzfristig mit ins Dschungelcamp. Eine Affäre mit dem ehemaligen Schweizer Botschafter brachte sie ins Rampenlicht. Foto: RTL

Zwölf Kandidaten standen bereits seit einigen Wochen fest - Djamila Rowe hingegen wurde erst kürzlich noch in den Dschungel gerufen. Seit rund zehn Jahren kämpft sie um ihre Teilnahme - nun wird ihr Traum war. Bekannt wurde sie durch ihre Schlagzeilen im Jahr 2002, weil ihr eine außereheliche Affäre mit dem ehemaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer nachgesagt wurde. Seither nahm sie an einigen TV-Shows teil, unter anderem an der Studio-Dschungel-Show 2021. Rowe arbeitet außerdem als Visagistin.

Schauspieler Martin Semmelrogge

Martin Semmelrogge ist eines der bekanntesten Gesicher im Dschungelcamp 2023. Foto: RTL

Eigentlich wurde die Teilnahme Semmelrogges offiziell verkündet. Doch nun machen sich Gerüchte breit, dass der "Das Boot"-Darsteller wohl doch nicht zu sehen sein wird - bestärkt wird das natürlich auch durch die kurzfristige Teilnahme von Djamila Rowe. Ist sie sein Ersatz? Offiziell hat sich RTL dazu noch nicht geäußert. Online schreiben sie: "Ein Update rund um Martins Einzug ist in Sicht! Am Freitag, den 13. Januar verkünden wir ab 21:30 Uhr Neuigkeiten zum Dschungelkrimi – und zwar live in der ersten Show von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'"

Influencerin Jolina Mennen

Jolina Mennen verdient ihr Geld mit YouTube, TikTok und Co. Jetzt gehts zu IBES. Foto: RTL

Jolina Mennen ist vor allem bei der jüngeren Generation ein bekanntes Gesicht. Die Bremerin kam 1992 als Junge zur Welt und ist heute eine der bekanntesten deutschen Transgender-Influencerinnen. Ursprünglich wollte sie Lehrerin werden, doch verdient heute ihr Geld mit YouTube, TikTok und Co. Die 30-Jährige möchte im Dschungelcamp „Flagge zeigen“ für die Regenbogen-Community und „über sich selbst hinauswachsen“, so RTL.

Model Tessa Bergmeier

Dschungelcamp ohne Topmodel-Zicke? Dieses Mal übernimmt Tessa Bergmeier die Rolle. Foto: RTL

„Die Alm“, „Kampf der Realitystars“ oder „Promi Boxen" - Tessa Bergmeier war schon bei so eingen TV-Formaten zu Gast. Doch erinnert sich noch jemand an „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2009? Dort begann der Weg ihrer Bekanntheit. Sie zeigte Modelmama Heidi Klum ganz frech den Mittelfinger. Beim Pro-7-Format „Die Model-WG“ flog die 33-Jährige aus der Sendung, weil sie mit einer Bratpfanne voll mit Spätzle auf ihre Konkurrentin Sarah Knappik (36) losging. Welche Skandale hält Bergmeier wohl für IBES bereit?

Schauspielerin Jana "Urkaft" Pallaske

Jana Pallaske drehte schon mit Tarantino. Jetzt ist sie im Dschungelcamp. Foto: RTL

Jana Pallaske spielte die Charlie in den insgesamt drei „Fack Ju Göhte“-Teilen. Auch in einer Nebenrolle an der Seite von Berühmtheiten wie Brad Pitt und Christoph Waltz durfte sie bereits spielen. Die 43-Jährige, die sich selbst "Urkraft nennt, bewohnte zudem auch schon das „Sommerhaus der Stars“ und tanzte 2016 bei „Let’s dance“ mit, wo sie an der Seite von Massimo Sinato den dritten Platz belegte.

Reality-Star Gigi Birofio

IBES-Teilnehmer Gigi Birofio kennt man aus den "üblichen" Trash-TV-Formaten. Foto: RTL

In den vergangenen Jahren wurde Gigi Birofio durch seine Teilnahmen in den aktuellsten Reality- und Dating-Show bekannt. In Formaten wie "Ex on the Beach" oder "Temptation Island VIP" fiel er vor allem durch seine Macho-Art deutlich auf. Aber auch sein Witz und seine Naivität kamen bisher gut bei seinen Zuschauern an. Nachdem seine Dschungel-Teilnahme nach einem positiven Corona-Test auf der Kippe stand, kann der Stuttgarter Reality-Star mit italienischen Wurzeln am Freitag nun doch ins Camp aufbrechen.

Das internationale Topmodel Papis Loveday

Auch Männermodel Papis Loveday zieht in den RTL-Dschungel. Foto: RTL

Er gilt laut RTL als „das erfolgreichste schwarze Männermodel der Welt“ - Papis Loveday. Sein Gesicht prägte zahlreiche Cover internationaler Modemagazine und er lief etwa für Couturiers wie Armani, Versace und Dior. Ob ihm seine Extravaganz und sein Sinn für Mode im Dschungel behilflich sein werden? Er selbst erklärte zumindest, dass er „den Dschungel in einen Laufsteg verwandeln“ will.

NDW-Legende Markus Mörl

In den 80er Jahren wurde Markus Mörl an der seite von Nena zum Kurzzeit-Star. Jetzt gehts ins Dchungelcamp. Foto: RTL

Wer kennt seinen Hit "Ich will Spaß" nicht? Markus Mörl surfte erfolgreich auf der Neuen Deutschen Welle. Nun will sich der 63-Jährige aus dem mittelhessischen Bad Camberg im australischen Dschungel beweisen.

Sendezeiten IBES: Wann läuft das Dschungelcamp?

Die Folgen starten täglich, bis auf freitags und auf das Wiedersehen, immer um 22:15 Uhr. Montags bis donnerstags werden sie jeweils von einer Ausgabe „RTL direkt“ unterbrochen.

Die Sendetermine inklusive Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 13.01.2023 um 21:30 Uhr

Folge 2: 14.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 3: 15.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 4: 16.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 5: 17.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 6: 18.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 7: 19.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 8: 20.01.2023 um 21:30 Uhr

Folge 9: 21.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 10: 22.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 11: 23.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 12: 24.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 13: 25.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 14: 26.01.2023 um 22:15 Uhr

Folge 15: 27.01.2023 um 21:30 Uhr

Folge 16: 28.01.2023 um 22:15 Uhr

Finale: 29.01.2023 um 22:15 Uhr

Wiedersehen: 30.01.2023 um 20:15 Uhr

Auch die Folgen der kompletten Staffel 16 werden als Wiederholung im Nachtprogramm von RTL noch einmal gesendet.

Dschungelcamp: Was verdienen die "Stars" bei RTL?

Um die Gagen der Dschungelcamp-Teilnehmer macht RTL wie immer ein Geheimnis. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass die Gagen in diesem Jahr zwischen 500.000 Euro und 30.000 Euro liegen. Demnach soll Claudia Effenberg mit einer halben Million eine der höchsten Gagen der IBES-Geschichte erhalten. Auch Lucas Cordalis und Martin Semmelrogge kassieren sechsstellig. Am unteren Ende der Skala rangieren demnach Tras-TV-Promis wie Cosimo Citiolo, Gigi Birfio oder Tessa Bergmeier.

Ex-Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel schätzt hingegen, dass die Gagen in diesem Jahr "nur" zwischen 20.000 Euro und 150.000 Euro liegen. Für zwei Wochen mehr oder weniger "Arbeit" immer noch viel Geld.

Wie funktioniert das Dschungelcamp?

RTL versammelt für das Dschungelcamp zehn bis 12 mehr oder weniger prominente Teilnehmer in einem Camp im australischen Busch. Mit tropischen Dschungel hat das jedoch nichts zu tun - es handelt sich um subtropischen Wald an der australischen Ostküste - in der Zivilisation.

Im Camp bestimmen in der ersten Woche die Zuschauer per Voting, wer in die sogeannte "Dschungelprüfung" muss. Dort müssen der oder die Teilnehmer in Ekel- Sport- oder Geschicklichkeitsprüfungen "Sterne" erspielen. Je mehr Sterne es gibt, desto mehr Essen erhalten die Kandidaten über die Grundration Reis und Bohnen.

In der zweiten Sendungswoche wählen dann die Teilnehmer selbst, wer in die Prüfung muss. Die Zuschauer entscheiden stattdessen, wer die Sendung verlassen muss.

Was ist anstrengend am Dschungelcamp

Größtes Problem für viele Teilnehmer: das Essen. Es gibt täglich eine Grundration Reis und Bohnen - ungewürzt. Erspielen die Kandidaten in den Prüfungen keine oder wenig Sterne, bedeutet das Hunger.

Hinzu kommen Schlafmangel - die Kandidaten dürfen tagsüber nicht schlafen, Langeweile und natürlich fehlender Komfort.