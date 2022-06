Im Mallorca-Urlaub: Schlagersängerin Annemarie Eilfeld ist verlobt!

Wittenberg/DUR/esu – Vor kurzem verkündete Schlagersängerin Annemarie Eilfeld, dass sie ein Kind erwartet. Jetzt macht sie ihre Verlobung mit Tim Sandt öffentlich. Beim gemeinsamen Urlaub auf Mallorca soll er die Frage aller Fragen gestellt haben.

Verlobt: Heiratsantrag für Annemarie Eilfeld auf Mallorca

Seit fünf Jahren ist die gebürtige Wittenbergerin mit ihrem 31-jährigen Freund zusammen. Wie die Bunte berichtet, waren die Beiden für ein Babybauchshooting auf Mallorca. Am Strand, ganz in Weiß, sollten die Bilder entstehen. Während Die einstige DSDS-Teilnehmerin für die Kamera posierte, hielt Sandt um die Hand seiner Freundin an. „Es war sehr emotional, vor allem überraschend!", so die 32-Jährige. "Ich habe absolut nicht mit dem Antrag gerechnet und habe sofort geweint vor Freude und Rührung."

Schwangerschaft und Verlobung: Pläne für die Hochzeit von Annemarie Eilfeld

Einen genauen Termin für die Hochzeit gibt es bisher wohl noch nicht. "Wir würden sehr gern nächstes Jahr auf unserer Kennenlerninsel Mallorca heiraten", verrät sie gegenüber T-online. Eilig haben es die beiden aber nicht. "Jetzt werden wir erst mal glückliche Eltern."

Auch die Schwangerschaft kam für das Paar überraschend. Ein eigenes Kind war lange ein unerfüllter Traum. Eine Hormonstörung, das PCO-Syndrom, senkte die Chancen auf eine Schwangerschaft. Trotzdem hat es geklappt. Mittlerweile ist Eilfeld im achten Monat.