Courtney Tailor ist Model und Influencerin. In den sozialen Medien hat sie ein Millionenpublikum. Nun steht die Blondine im Verdacht, ihren Freund Christian Obumseli erstochen zu haben.

Courtney Tailor ist erfolgreiches Model und Influencerin. Gegen sie gibt es schwere Vorwürfe: Sie soll ihren Freund Christian Obumseli in Miami erstochen haben.

Miami/DUR/jsp – Courtney Tailor begeistert mehrere Millionen Follower bei Instagram und OnlyFans. Doch nun steht ein schrecklicher Vorwurf gegen die Blondine im Raum: Sie soll im Streit ihren Freund Christian Obumseli erstochen haben, wie mehrere Medien berichten.

Am vergangenen Sonntag ging gegen 17 Uhr Ortszeit der Notruf bei der Polizei in Miami ein. Die Einsatzkräfte brachten den schwerverletzten Mann umgehend in ein Krankenhaus, dort ist er jedoch wenig später gestorben.

Courtney Tailors Anwalt plädiert auf Notwehr

Der Anwalt von Courtney Tailor veröffentlichte nun ein Statement zu dem Vorfall. Darin heißt es, dass die Influencerin aus Notwehr gehandelt habe und selbst mit den Nachwirkungen dieses Vorfalls schwer zu kämpfen habe.

Zwischen dem Paar soll es öfters Streit gegeben haben, berichteten Freunde und Nachbarn des Paares gegenüber dem Nachrichtensender Local 10. Teilweise sollen die Auseinandersetzungen auch gewaltsam geendet haben.

OnlyFans-Model wieder auf freiem Fuß

Umgehend nach dem Vorfall wurde Courtney Tailor von der Polizei mitgenommen und anschließend in psychatrische Behandlung gegeben. Aktuell befindet sich die Influencerin wieder auf freiem Fuß. Die örtlichen Behörden ermitteln nun, ob das Model aus Notwehr gehandelt hat.