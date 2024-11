Am Mittwoch vergangener Woche wurde Internet-Star Peanut, ein Eichhörnchen, von den Behörden des Bundesstaates New York beschlagnahmt. Nun verkündete Besitzer Mark Longo, dass sein bester Freund eingeschläfert worden sei. Die Anteilnahme im Netz ist groß.

New York.- In den sozialen Medien ist das Eichhörnchen Peanut ein waschechter Star. Rund eine halbe Million Follower hat der kleine Vierbeiner auf Instagram. Nun gab sein Besitzer Mark Longo auf dem Social Media Accounts des Nagers bekannt, dass Peanut nicht mehr am Leben ist.

Da es im Bundesstaat New York illegal ist, Wildtiere ohne Lizenz zu halten, hatten die Behörden das Tier am Mittwoch beschlagnahmt. Die Behörde erklärte laut "New York Times", das Tier sei eingeschläfert worden, um es auf Tollwut zu testen, nachdem es einen Mitarbeiter bei der Beschlagnahmung gebissen hatte.

Trauer um berühmtes Eichhörnchen: "Ruhe in Frieden, mein bester Freund"

In einem emotionalen Video verabschiedet sich Longo von seinem Freund. "Du bist das Beste, was mir je passiert ist", sagt er mit den Tränen in den Augen. In der Caption schreibt er: "Ruhe in Frieden, mein bester Freund. Danke für die besten sieben Jahre meines Lebens."

Peanut ist tot: Auch Waschbär Fred eingeschläfert

Neben Peanut trauert Longo außerdem noch um den Waschbären Fred. Er habe das verletzte Tier wieder in die Freiheit entlassen wollen, sobald es genesen ist, erklärte Longo. Aber auch der Waschbär wurde beschlagnahmt und eingeschläfert. "Es tut uns Leid, Fred. Wir wollten dir nur einen Start in ein langes Leben geben. Das hast du nicht verdient", schreibt Longo unter einem Video.

Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist riesig. "Ich möchte wissen, wer das war. Sie haben einen besonderen Platz in der Hölle verdient", schreibt ein Nutzer. "Sie werden für immer in unseren Herzen sein", schreibt ein anderer User.

Videos im Internet: Peanut half dabei, hunderte Tiere zu retten

Die Geschichte von Peanut und Longo begann bereits viel früher. Vor sieben Jahren hatte der 34-Jährige den Nager gefunden, nachdem dessen Mutter von einem Auto überfahren worden war. Seither lebte Peanut zusammen mit Longo in dessen Haus in Pine City.

Peanut habe sich über die Jahre mit seiner Präsenz in den sozialen Medien zum Gesicht einer von Longo und seiner Frau gegründeten Tierauffangstation entwickelt, heißt es in der "New York Times". Insgesamt 300 Tiere aller Art habe das Pärchen bereits gerettet. Das dafür benötigte Geld sei größtenteils durch niedliche Videos von Peanut gesammelt worden.