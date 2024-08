Los Angeles - Mit der Großaufnahme von einem kleinen Füßchen stellen sie ihren ersten Nachwuchs vor: Der kanadische Sänger Justin Bieber (30) und seine Frau, Model Hailey Bieber (27), sind Eltern geworden. „Willkommen zu Hause“, schrieb der Popstar auf Instagram. Dazu gab er den Namen des Babys bekannt - Jack Blues Bieber.

Zu dem Geburtstermin machte das Paar keine Angaben, auch nicht zum Geschlecht des Nachwuchses. Eine Sprecherin von Hailey Bieber teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass es ein Junge sei.

Hailey Bieber verlinkte das Foto von dem Füßchen in einer Instagramstory - mit Emojis von einem Teddybären und einem blauen Herz. Eine Flut von Glückwünschen traf in dem sozialen Netzwerk des „Baby“-Sängers ein.

Mit dem poppigen Hit „Baby“ hatte Bieber 2010 die Charts gestürmt. Damals der junge Kanadier noch ein Teenie-Schwarm. Nun erhält er als frischgebackener Vater Herz-Emojis und Millionen Likes. Auch Biebers Mutter, Pattie Mallette, hieß den Enkel in einer Instagram-Story willkommen. „Welcome Baby Jack! Ich liebe dich so sehr“, postete die Kanadierin.

Verlobung und Hochzeit

Justin und Hailey hatten sich im Juli 2018 miteinander verlobt. „Du bist die Liebe meines Lebens“, schrieb der Sänger damals auf Instagram an das Model gerichtet. „Mein Herz gehört ganz und gar dir, und ich werde dich immer an erste Stelle setzen.“ Er verspreche, „unsere Familie mit Ehre und Redlichkeit zu führen“ und sich durch Jesus leiten zu lassen. Auch die Tochter des gläubigen Schauspielers Stephen Baldwin und seiner Frau Kennya Baldwin sparte in ihrer Antwort nicht mit religiösen Referenzen.

Das Paar gab sich dann heimlich im September 2018 in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort. Die kirchliche Hochzeit und eine größere Feier fanden ein Jahr später im US-Bundesstaat South Carolina statt.

Frust über Schwangerschaftsgerüchte

Danach schwirrten häufiger Schwangerschaftsgerüchte durch die Boulevardpresse. Im Interview mit der Zeitschrift „GQ“ machte Hailey Bieber im Oktober 2023 ihrem Frust über diese Berichte Luft. Es sei entmutigend, dass sie nicht einfach mal aufgebläht statt schwanger sein könne, lamentierte das Model. Das Internet werde der letzte Ort sein, dem sie eine Schwangerschaft mitteilen würde, betonte sie damals.

Doch im Mai war es dann so weit: Mit einem romantischen Video und mehreren Fotos auf Instagram verkündete das Paar die Neuigkeit. In einem bodenlangen weißen Spitzenkleid zeigte das Model seinen leicht gerundeten Babybauch. Auf einem der Fotos legen beide ihre Hände auf die Rundung. Ein weiteres Bild zeigt den Sänger, wie er die Schwangere fotografiert. Das Paar ist auch küssend zu sehen. Eine Sprecherin bestätigte damals, dass Hailey Bieber seit „etwas mehr als sechs Monaten“ schwanger sei.

Hailey zeigt Babybauch

Zwei Monate später zeigte sie auf dem Cover des Modemagazins „W“ stolz ihren Babybauch in die Kamera. Im Interview erklärte sie, warum sie ihre Schwangerschaft nicht geheim halten wollte. „Ich hatte das Gefühl, dieses große Geheimnis zu verbergen, und das fühlte sich nicht gut an. Ich wollte die Freiheit haben, rauszugehen und mein Leben zu leben“, sagte die Hochschwangere.

Wenn es nach den Wünschen des Sängers geht, wird es nicht nur bei Baby Jack Blues bleiben. Im Dezember 2020 sagte Bieber in der Talk-Show von Ellen DeGeneres, dass er gerne „eine kleine Sippe“ hätte. Aber diese Entscheidung würde er Hailey überlassen, denn schließlich sei es ihr Körper.