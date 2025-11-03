Jesse Eisenberg ist aus Filmen wie „The Social Network“ und „Die Unfassbaren“ bekannt. Nun sorgt der Schauspieler mit seiner Hilfsbereitschaft für Aufsehen.

Berlin - US-Schauspieler Jesse Eisenberg möchte eine seiner Nieren spenden. „Ich spende tatsächlich in sechs Wochen meine Niere“, sagte der 42-Jährige in der „Today Show“ beim US-Sender NBC. Zum Grund sagte er: „Ich weiß nicht genau warum. Ich wurde einfach vom Blutspende-Fieber gepackt.“

„Das ist im Grunde völlig risikofrei – und so dringend gebraucht“, sagte Eisenberg in einem separaten Interview mit „Today.com“ von Ende Oktober. „Ich glaube, die Menschen werden erkennen, dass es eine absolute Selbstverständlichkeit ist – wenn man Zeit und Lust darauf hat.“ Die Idee sei ihm bereits vor etwa zehn Jahren gekommen.

Eisenberg begeisterte mit seinem Film „A Real Pain“

Eisenberg ist aus Filmen wie „The Social Network“ und „Die Unfassbaren“ bekannt. Für den Film „A Real Pain“ schrieb er das Drehbuch, führte Regie und spielt eine Hauptrolle. In „A Real Pain“ erzählt von zwei ungleichen Cousins, die nach dem Tod ihrer jüdischen Großmutter an einer organisierten Reise zum Erbe des Holocaust in Polen teilnehmen.

Neben Jesse Eisenberg spielt Kieran Culkin einen der Cousins - für die Rolle erhielt er unter anderem den Oscar, Golden Globe und SAG-Award als bester Nebendarsteller. Eisenberg selbst war bei den Oscars für das beste Originaldrehbuch nominiert.