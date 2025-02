Los Angeles/Cambridge - US-Schauspieler Jon Hamm (53) ist von der Theatergruppe der ehrwürdigen Harvard-Universität als „Mann des Jahres“ gefeiert worden. Hamm, aus der Dramaserie „Mad Men“ bekannt, nahm den ungewöhnlichen „Hasty Pudding“-Preis in Form eines Puddingtopfes in Cambridge (US-Staat Massachusetts) entgegen. Studenten der Theatergruppe, in Kostümen und mit Perücken, ulkten mit Hamm auf der Bühne.

Der „Hasty Pudding“-Preis für den Mann und die Frau des Jahres wird nach alter Tradition mit witzigen Aktionen und Paraden ausgerichtet. Am 5. Februar soll „Wicked“-Star Cynthia Erivo (38) als diesjährige „Frau des Jahres“ gefeiert werden.

Emmy-Preisträger Hamm spielte in der Dramaserie „Mad Men“ (2007 bis 2015) den trinkfreudigen Werbemann und Frauenheld Don Draper. In den vergangenen Jahren war er in weiteren Dramaserien wie „Fargo“ und „The Morning Show“ zu sehen. Er spielte auch in Filmen wie „Baby Driver“, „Top Gun: Maverick“ oder „No Sudden Move“ mit.

Die „Hasty Pudding“-Auszeichnung wird seit den 1950er Jahren für „bleibende und beeindruckende Beiträge in der Welt des Entertainments“ verliehen. Im vorigen Jahr wurden Annette Bening und Barry Keoghan geehrt. Unter den früheren Empfängern und Empfängerinnen sind Stars wie Halle Berry, Helen Mirren, Anne Hathaway, Meryl Streep, Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Martin Scorsese, Robert De Niro, Harrison Ford und Tom Hanks.