New York - US-Schauspielerin Kaley Cuoco („The Big Bang Theory“) vergleicht den Alltag mit ihrer Tochter im Kleinkindalter mit der ständigen Anwesenheit eines alkoholisierten Freundes. „Sich um ein 19 Monate altes Kind zu kümmern, ist so, als würde man sich jeden Tag um seine betrunkene beste Freundin kümmern“, erzählte die 38-Jährige in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon.

Was Betrunkene und Kleinkinder gemeinsam haben

Wie Betrunkene würden Kleinkinder etwa weinen, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, erklärte Cuoco. „Du sorgst dafür, dass sie auf die Toilette gehen oder du wischst ihr Erbrochenes weg. Sie sind auch völlig außer sich und du sorgst den ganzen Tag dafür, dass sie nicht sterben.“

Cuocos Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey war im März 2023 geboren worden. Die Schauspielerin und Matildas Vater, „Ozark“-Schauspieler Tom Pelphrey, gaben im vergangenen Sommer ihre Verlobung bekannt.