25 Jahre und 1.000 Ausgaben: Maybrit Illner hat allen Grund zu feiern. Und dann kommt auch noch ein besonderer Gast in ihre Talksendung.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird Gast in der 1000. Ausgabe der ZDF-Sendung "maybrit illner" sein.

Berlin - Bei der 1.000. Sendung des ZDF-Polittalks „maybrit illner“ wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast sein. Das sagte ein ZDF-Sprecher in Mainz. Ausgestrahlt wird das Gespräch am 24. Oktober um 22.15 Uhr, etwa eine Woche nach dem 25. Jubiläum.

Am 14. Oktober 1999 startete das Format unter dem Titel „Berlin Mitte“. Seit gut 17 Jahren trägt die Sendung den Namen der Moderatorin.

„1.000 Ausgaben – und keine war wie die andere“, sagte Maybrit Illner zu der runden Zahl. „Wenn es ein Erfolgsrezept gibt, dann sind es Aktualität und Relevanz: Immer dran bleiben an den Ereignissen, an den besten Gesprächsgästen, den entscheidenden Fragen – das ist jede Woche unser Ziel in einer immer unsicherer werdenden Welt.“

Im bisherigen Jahr 2024 erreicht der ZDF-Polittalk einen Marktanteil von 14,2 Prozent. Die 28 Ausgaben von „maybrit illner“ im Zeitraum Januar bis September 2024 wurden durchschnittlich von 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen.