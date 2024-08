Los Angeles - US-Sängerin Katy Perry (39, „Teenage Dream“) vergrößert ihre Trophäensammlung: Der Popstar soll im September bei der Vergabe der MTV Video Music Awards mit dem „Video Vanguard Award“ ausgezeichnet werden. Die Trophäe wird in Erinnerung an den Videoclip-Vorreiter Michael Jackson vergeben. Zu früheren Gewinnern zählen unter anderem Shakira, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake und Madonna.

Der Musiksender MTV würdigt Perry in einer Mitteilung als eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Zudem sei sie auch als Philanthropin engagiert. Die Sängerin ist unter anderem als Unicef-Botschafter für die Kinderhilfsorganisation aktiv. Die gebürtige Kalifornierin gehört seit vielen Jahren zu den Bestverdienern im Pop. Mit Hits wie „California Gurls“ oder „Firework“ stieg sie zum Superstar auf.

Die MTV Video Music Awards sollen am 11. September über die Bühne gehen. Katy Perry wird live auftreten. MTV hatte zuvor auch schon Auftritte von Sängerinnen wie Camila Cabello, Sabrina Carpenter und GloRilla angekündigt.

Pop-Superstar Taylor Swift geht in diesem Jahr mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der MTV Video Music Awards. Mit zehn Nominierungen, darunter in den Sparten Video, Künstler und Song des Jahres, führt die 34-Jährige die Kandidatenliste an.

Der Song „Fortnight“ aus dem Album „The Tortured Poets Department“ bringt ihr die meisten Nominierungen ein. Davon profitiert auch der Rapper Post Malone, den Swift für den Song an Bord holte. Durch die Zusammenarbeit mit Swift an dem Hit-Song und durch seine Zusammenarbeit mit Country-Star Morgan Wallen für „I Had Some Help“ ist Post Malone mit neun Nominierungen im Rennen.

Ariana Grande („We Can’t Be Friends“), Sabrina Carpenter („Espresso“) und Eminem („Houdini“) haben je sechs Gewinnchancen, gefolgt von SZA und Megan Thee Stallion mit je fünf Nominierungen.

Die Trophäen-Show findet im US-Bundesstaat New York statt. Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.