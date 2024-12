Los Angeles - Die Kinder der Hollywood-Stars Eddie Murphy und Martin Lawrence wollen heiraten. „Wir sind verlobt!!“ hieß es in einem gemeinsamen Instagram-Post von Jasmin Lawrence (28) und Eric Murphy (35). „Gott hat uns mit einer Liebe gesegnet, die sich wie Schicksal anfühlt. Wir könnten nicht aufgeregter sein über dieses neue Kapitel.“

In einem beigefügten Video ist der Antrag in einem mit Kerzen und Rosen geschmückten Raum zu sehen. Blütenblätter liegen auf dem Boden, Gitarrenspieler begleiten die Szene, als Murphy im schwarzen Anzug vor Lawrence in die Knie geht. Dann posieren er und Lawrence, die ein schwarzes, eng anliegendes Kleid trägt, für Fotos. „Ich bin verlobt“, ruft Lawrence am Ende in die Kamera und zeigt den Ring an ihrem Finger.

Die 28-Jährige ist laut „Los Angeles Times“ die älteste der drei Töchter von Martin Lawrence, der an der Seite von Will Smith in der „Bad Boys“-Actionreihe gespielt hatte.

Eric ist demnach das älteste der zehn Kinder von Eddie Murphy („Beverly Hills Cop“). Das Paar machte die Beziehung 2021 öffentlich - ebenfalls auf Instagram.

Kennengelernt haben sich die beiden aber nicht über ihre Väter, wie Lawrence der Zeitschrift „InTouch“ 2022 in einem Interview sagte - obwohl die beiden gemeinsam Filme drehten und Freunde seien. „Es ist verrückt, aber wir haben uns durch meinen Onkel kennengelernt.“