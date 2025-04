Mit einem Foto wendet sich Jens Heinz Richard "Knossi" Knossalla an seine Follower bei Instagram. Fahl sieht sein Gesicht aus. Warum er nach einem TV-Auftritt bei RTL Hilfe brauchte.

Köln. - "'Machst Gameshows', ham se gesagt... 'ist spaßig', ham se gesagt... 'ist geil und ungefährlich', ham se gesagt", schreibt Jens Heinz Richard Knossalla (38), genannt Knossi, auf seinem Instagramkanal und bezieht sich dabei auf ein Foto, das ihn in Bademantel und Unterhose auf den Boden liegend zeigt. Doch was war passiert?

Lesen Sie auch: Warum sich Influencer Rashid Hamid so emotional an seine Follower wendet

"Schlammfußball" mit Felix Kroos bei RTL-Sendung

Bei der RTL-Sendung "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" war Knossi gemeinsam mit Elton (53) und Tim Mälzer (54) gegen "Champion" Felix Kroos (34) beim "Schlammfußball" angetreten.

Der Zwischenfall, der dort passierte, wurde den TV-Zuschauern jedoch nicht gezeigt. Erst Knossis Instagram-Post machte ihn öffentlich.

Auch interessant: Angst um beliebten Influencer Malte Zierden: Hatte er einen Schlaganfall?

Sanitäter müssen wegen Knossi nach dem Match anrücken

Aber von vorn: Beim Fußballspiel im knietiefen Matsch gelang es dem Trio, Felix Kross zu besiegen. Doch das Spiel hinterließ bei allen Beteiligten deutliche Erschöpfungsspuren.

Allen voran bei Knossi. Sanitäter mussten anrücken, weil er nach dem Spiel "nicht mehr wusste, wer ich bin und wo ich bin".

Und gemäß dem Spruch "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen", wird der Instagram-Post auch fleißig von den Kollegen kommentiert.

User kommentieren auf Instagram

So schreibt elton_tv: "😂😂😂 jetzt kann ich darüber lachen … aber zu dem Zeitpunkt haben wir uns große Sorgen gemacht." Felix Kross hätte sogar gern eine Wiederholung: "Sah bei mir ähnlich aus 😅 trotzdem ein großer Spaß! Wann Revanche?"

Auch interessant: Kinderarbeit? Rot-Grün will Regeln für Familien-Influencer

Und dass Knossi sein bestes Stück auf dem Foto mit der Hand verdeckt, blieb einigen Usern nicht verborgen. So schreibt lukas_dichlberger: "Naja solang du deine Kronjuwelen gut festhalten kannst, wirds nicht so schlimm sein 😉😅". Ubd 0_rand_om_0 kommentiert: "das könnte der Februar von so einem Akt-Kalender sein 😂😂"