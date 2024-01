Oslo - Der norwegische König Harald V. (86) ist erneut krank. Wegen einer Atemwegsinfektion ist der Monarch bis einschließlich Freitag krankgemeldet, wie das norwegische Königshaus mitteilte. Sein Sohn Kronprinz Haakon (50) übernimmt in der Zwischenzeit die Termine, die auf dem Programm des Königs stehen. Dazu zählen in dieser Woche hauptsächlich Audienzen sowie die wöchentliche Zusammenkunft mit der Regierung am Freitag.

Harald hat in den vergangenen Jahren mehrere Erkrankungen durchgemacht. Zuletzt war er im vergangenen Oktober wegen einer Corona-Infektion für einige Tage ausgefallen. Der 86-Jährige ist seit 33 Jahren norwegisches Staatsoberhaupt.