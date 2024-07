Sänger, Autor und Entertainer Rocko Schamoni ist nicht nur in seiner Heimat Hamburg eine Kult-Figur. Das Mitglied des legendären „Studio Braun“ ist bald als Uralt-Vampir neben Fahri Yardim zu sehen.

Hamburg - Der Musiker, Autor und Schauspieler Rocko Schamoni (58, „Studio Braun“) ist unter die Vampire gegangen - das ist bald in der schwarzhumorigen Streamingserie „Der Upir“ auf Joyn zu sehen. „Dabei bin ich nah an den Kuschelvampiren von Tolkien dran“, erklärte Schamoni grinsend seine Rolle auf einem Pressetermin in Hamburg.

Die zweite Hauptrolle hat der „Jerks“-Star Fahri Yardim (43) als Vampir Eddie, der seinem uralten bärtigen Vampir-Meister Igor (Schamoni) stets zu Diensten steht. Auch wenn es darum geht, eine unliebsame Leiche möglichst unauffällig zu entsorgen. Produziert wird „Der Upir“ von der UFA Fiction im Auftrag der Streaming-Plattform Joyn. Und dabei im Presseheft angekündigt als „bissigste Joyn-Eigenproduktion ever“. Regie führt Peter Meister („Das schwarze Quadrat“), Start soll im Herbst sein.