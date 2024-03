Schauspieler Fritz Wepper soll mit 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern gestorben sein.

Magdeburg/DUR. - Der Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies hat der Anwalt der Familie bestätigt. Er sei friedlich eingeschlafen.

Der gebürtige Münchner soll am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr in einem Hospiz in Oberbayern gestorben sein.

Derrick (Horst Tappert, l) und Klein (Fritz Wepper) überlegen sich einen Plan in einer Szene der Folge "Das dunkle Licht" der Fernsehkrimiserie "Derrick". Wepper soll nun gestorben sein.

Fritz Wepper: Tod im Hospiz

Im Dezember 2023 war der beliebte Schauspieler („Derrick“) wegen einer Blutvergiftung in ein Münchner Krankenhaus gekommen. Kurz darauf habe er sich nach Angaben seines Anwalts und guten Freundes Norman Synek noch auf dem Weg der Besserung befunden. Schon länger hatte Wepper um seine Gesundheit kämpfen müssen. Er war bereits am Herzen operiert worden und hatte sich mit aller Macht gegen den Krebs gewehrt.

Fritz Wepper war nach den Medienberichten seit rund einem Monat in dem Hospiz zur Behandlung gewesen. Laut Medienberichten soll er nach jahrelanger Krankheit keine Therapie mehr gewünscht haben.

Ihm soll es zuletzt immer schlechter gegangen sein. Zur Beerdigung seines Bruders Elmar Wepper (79) im vergangenen November konnte er nur mithilfe eines Rollstuhls kommen.

Fritz Wepper hatte Elmar zur Schauspielerei gebracht. Gelegentlich hatten beide auch gemeinsam vor der Kamera gestanden - etwa in der Komödie „Drei unter einer Decke“.