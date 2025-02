Bei der Grammy-Gala sollen Spenden für die von den Bränden betroffenen Menschen in Los Angeles gesammelt werden. Viele Stars sind dabei - Lady Gaga und Bruno Mars haben einen besonderen Auftritt.

Los Angeles - Lady Gaga und Bruno Mars sind unter den neu angekündigten Stars, die bei der diesjährigen Grammy-Gala auftreten werden. Nach Mitteilung der Veranstalter sollen sie zusammen eine besondere Würdigung für die Betroffenen der verheerenden Brände in Los Angeles darbieten. Für ihren gemeinsamen Song „Die With A Smile“ sind Lady Gaga und Bruno Mars bei der 67. Grammy-Verleihung in der Nacht zum Montag auch für Preise nominiert.

Als Performer bei der Verleihung der Musik-Preise in Los Angeles waren zuvor schon Stars wie Billie Eilish, Shakira, Chappell Roan, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Cynthia Erivo, John Legend und Stevie Wonder angekündigt worden.

Spendenaufruf nach den Flächenbränden in L.A.

Im Rahmen der Gala sollen Spenden für die Opfer der Brände im Raum Los Angeles gesammelt werden. Durch die Anfang Januar ausgebrochenen und inzwischen gelöschten Flächenbrände wurden Schätzungen zufolge mehr als 16.000 Gebäude zerstört. Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt bei 29.

Die Grammys gehören zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. In diesem Jahr geht Superstar Beyoncé mit elf Nominierungen als Favoritin in die Verleihung. Moderieren soll der Comedian Trevor Noah.