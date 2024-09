In „Joker: Folie à Deux“ ist Lady Gaga an der Seite von Joaquin Phoenix zu sehen. Die beiden haben für ihre Rollen stark abgenommen, wie sie in Venedig erzählen.

Venedig - Joaquin Phoenix (49) und Lady Gaga (38) haben für ihre Rollen im neuen „Joker“-Film stark abgenommen. An Gaga gerichtet sagte Phoenix in Venedig: „Ich habe dich kennengelernt und wir haben geprobt. Dann warst du einen Monat lang weg und als du zurückkamst, hattest du eine Menge Gewicht verloren. Das war wirklich beeindruckend. Es schien sehr schwierig zu sein.“ Gaga bestätigte dies und ergänzte: „Ich glaube, wir haben uns im Laufe der Zeit in unsere Charaktere verwandelt und an jedem Detail gefeilt.“

„Joker: Folie à Deux“ ist die Fortsetzung des gefeierten Thrillers von Todd Phillips (2019). Diesmal spielt Lady Gaga an Phoenix' Seite die zweite Hauptrolle. Der Film, der im Wettbewerb der Filmfestspiele läuft, ist eine Mischung aus Thriller und Musical.

Arthur Fleck (Phoenix) sitzt nach den Morden, die er in Teil eins als Joker begangen hat, im Gefängnis. Während er auf seinen Prozess wartet, lernt er seine große Liebe kennen – verkörpert von Lady Gaga, die eine Variante der Comicfigur Harley Quinn namens Lee spielt.

„Joker: Folie à Deux“ läuft im Wettbewerb der Filmfestspiele Venedig und feiert heute Abend Premiere. 2019 gewann der erste Teil der Comic-Verfilmung den Hauptpreis in Venedig. Phoenix wurde außerdem mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Auch damals sprach Phoenix darüber, dass er für die Rolle stark abgenommen habe.

Auf die Frage, wie viel Gewicht er dieses Mal für die Rolle verloren habe, sagte er: „Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern.“ Er bereue, dass er beim ersten Film so viel darüber gesprochen habe. „Das wird zur Besessenheit, weil man sich durchkämpft und versucht, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen, und dann kann man nicht anders, als darüber zu reden. Und dann klingt man wie ein Schauspieler, der darüber spricht, wie viel er abgenommen hat.“

Am Ende sei er wütend auf sich selbst gewesen, weil er so viel darüber gesprochen habe. „Diesmal habe ich mir gesagt, dass ich das nicht tun werde. Also werde ich es nicht tun, aber es waren 47 Pfund“, scherzte er. „Nein, ich weiß es nicht.“