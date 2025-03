New York - Ihr Verlobter hat Lady Gaga zu neuer Musik inspiriert. „Als Songwriter brauchst du das Leben, um dich beim Schreiben zu inspirieren“, sagte die Sängerin („Poker Face“, „Born This Way“) in einem Interview mit Apple Music.

Die 38-Jährige erzählte von der Inspiration zu ihrem neuen Lied „Blade of Grass“: Ihr Partner Michael Polansky habe sie gefragt, wie er ihr eines Tages einen Antrag machen solle. „Wir waren in unserem Garten und ich sagte: "Nimm einfach einen Grashalm und wickel ihn um meinen Finger."“ Später habe sie sich an diesen Moment erinnert und den Song geschrieben.

Lady Gaga findet Unterstützung in ihrem Verlobten

Mit dem Erfolg habe sich ihr Leben so stark verändert, dass sie weniger Inspiration gehabt habe, erzählte Lady Gaga. Eine Zeit lang habe sie darum kämpfen müssen, um zu singen und zu tanzen. Polansky habe sie in der Zeit unterstützt. „Er sagte: "Du bist eine Künstlerin. Das ist es, was dich am glücklichsten macht, also müssen wir diesen Teil von dir pflegen."“

In der „Graham Norton Show“ hatte Lady Gaga im September den Antrag ihres Partners Michael Polansky bestätigt: „Wir haben uns am 1. April verlobt.“ Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, gelang 2008 mit ihrem Debütalbum „The Fame“ der Durchbruch. Am 7. März erscheint ihr siebtes Studioalbum „Mayhem“.