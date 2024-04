In ihrem neuesten Instagram-Post zeigt sich Laura Müller im Bett mit zwei Männern und kündigt einen Clip für die Erotik-Plattform OnlyFans an. Dreht die Ehefrau von Michael Wendler jetzt Pornos?

Cape Coral/DUR. Ob ihre Fans darauf gehofft hatten, als Laura Müller meinte, dass sie auf OnlyFans noch "einen Schritt weiter" gehen will? Wie die Frau von Michael Wendler auf Instagram bekannt gab, hat sie für ihren OnlyFans-Account ein Video gedreht, in dem sie im Bett mit zwei Männern zu sehen sein wird. Und bei keinem der beiden handelt es sich um Ehemann Michael.

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Laura Müller auf der Erotik-Plattform OnlyFans aktiv ist und ihre Fans dort mit freizügigen Fotos versorgt. Doch nun scheint sich die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler, geboren im Jahr 2000 im sachsen-anhaltischen Tangermünde, etwas Neues überlegt zu haben: Auf der Erotik-Plattform soll es bald einen "heißen" Clip der 23-Jährigen mit zwei Männern geben.

Laura Müller in Dessous mit zwei Männern im Bett

In dem Instagram-Post kann man Laura bei einem professionellen Dreh eines Videos erkennen. Die Ehefrau vom Wendler liegt in einem Bett und schaut in eine Kamera, bekleidet ist sie dabei nur mit Spitzen-Unterwäsche. Neben ihr liegen zwei muskulös aussehende junge Männer, die oberkörperfrei die 23-Jährige begierig anschmachten.

Michael Wendler unterstützt Laura Müller bei ihrem Vorhaben

Unter dem Beitrag macht Laura Müller eine Ankündigung: "Ich habe mich getraut und meinen ersten Clip gedreht", schreibt sie. Und weiter: "Ihr wisst, wo es exklusives Material gibt." Damit weist sie indirekt auf ihren Account bei der Erotik-Plattform OnlyFans hin, auf dem sie seit einiger Zeit gegen Bezahlung exklusive freizügige Fotos für ihre Fans zur Verfügung stellt.

Ihr Ehmann scheint sie bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. Auf Facebook teilte der Schlagersänger die Ankündigung und schrieb dazu: "Laura hat sich endlich getraut und gibt mit gleich zwei heißen Typen Vollgas."

Laura Müller: Fans üben heftige Kritik nach Video-Ankündigung

Neben dem Bild sind in der Bildunterschrift auch zahlreiche Flammen-Emojis zu sehen, welche verraten, dass es in dem Video heiß hergehen könnte. Was genau zu sehen sein wird, ist jedoch bisher nicht bekannt. Doch die ersten Fans zeigen sich in den Kommentaren bereits schockiert: "Ich bin auch echt sprachlos. Ganz traurig, wie man sich so für einen Mann verkaufen muss. Das Kind tut mir leid … Ich werde dir nicht mehr folgen“, lautet das harte Fazit eines Instagram-Nutzers.

Eine weitere Nutzerin unterstellt Laura Müller, dies nur für das Geld zu tun: „Wie kann man so abrutschen. Und alles nur, weil er keine Kohle mehr verdient" – eine mögliche Anspielung auf Michael Wendlers Steuerschulden, bei denen die Einnahmen von Lauras OnlyFans-Account möglicherweise helfen könnten.