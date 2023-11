Fernsehmoderatorin Linda de Mol setzt sich für Bedürftige ein. Schon seit zehn Jahren verschickt ihre Stiftung Pakete an Familien in finanziellen Schwierigkeiten.

Amersfoort - Die niederländische Fernsehmoderatorin Linda de Mol (59) hat gemeinsam mit ihrer Tochter Noa Vahle Weihnachtspakete für Bedürftige eingepackt. Die Geschenkboxen sollen im Auftrag von de Mols Stiftung Linda Foundation an Familien gehen, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, hieß es bei dem Termin. Bereits seit 2013 verschickt die Linda Foundation zu Weihnachten Pakete an arme Menschen. Im vergangenen Jahr seien es rund 6000 gewesen, sagte der TV-Star damals dem Magazin „Linda“.

In den 1990er Jahren war die Niederländerin mit der Show „Traumhochzeit“ auch in Deutschland ein Star. In ihrer Heimat ist sie das noch immer - und nicht nur als Moderatorin großer TV-Spektakel. De Mol spielt auch in Fernsehserien mit und ist Herausgeberin und Chefredakteurin des eigenen Frauenblatts „Linda“ - seit 20 Jahren.