Los Angeles - Die Söhne von Ex-Kinderstar Macaulay Culkin sind nach Angaben des heute 44-Jährigen große Fans des Weihnachtsklassikers „Kevin - Allein zu Haus“. Vor allem der dreijährige Dakota versetze sich so richtig in die Rolle des Protagonisten, sagte der US-Schauspieler dem Promi-Portal „E! News“: „Er denkt, er sei Kevin.“

Daher prahle er auch zuweilen damit, mit einem Schlitten die Treppe heruntergefahren zu sein oder die Einbrecher hereingelegt zu haben. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, habe er sich mit seinen Söhnen hingesetzt und ihnen den Film erklärt.

In dem Streifen vergisst eine US-Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub nach Europa ihren jüngsten Sohn, der sich daraufhin allein gegen Einbrecher wehren muss und allerhand Abenteuer erlebt. In den vergangenen Jahren war der Weihnachtsklassiker von 1990 in Deutschland stets Quotensieger in der Heiligabend-Primetime.

Culkin hat mit seiner Partnerin, Schauspielerin Brenda Song (36, „The Social Network“) zwei kleine Söhne. Vor einem Jahr war er in Hollywood mit einer Sternenplakette auf dem berühmten „Walk of Fame“ geehrt worden.