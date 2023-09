New York - US-Schauspielerin Margaret Qualley (28, „Once Upon a Time in Hollywood“) war nach eigenen Angaben als Kind tief enttäuscht, als ihre Mutter Andie MacDowell (65) ihren Schauspiel-Kollegen Dennis Quaid (69) mit nach Hause brachte. Damals habe sie gehofft, dass ihre geschiedenen Eltern wieder zusammenkämen, erzählte Qualley der Zeitschrift „Harper's Bazaar“.

Deshalb habe sie ihrer Mutter von dem Film „Ein Zwilling kommt selten allein“ vorgeschwärmt und darauf verwiesen, dass die Menschen darin „viele schlaue Entscheidungen“ träfen. In dem Film mit Dennis Quaid, der auf Erich Kästners Klassiker „Das doppelte Lottchen“ basiert, verkuppeln Zwillinge - beide verkörpert von Lindsay Lohan - ihre getrennten Eltern wieder.

Später sei MacDowell für einen Filmdreh mit Quaid unterwegs gewesen, erinnert sich Qualley. „Sie kommt heim und meint: "Margaret, ich weiß, wie sehr du "Ein Zwilling kommt selten allein" liebst.“ Sie habe daraufhin „mit angehaltenem Atem“ gewartet, dass sich für sie die Geschichte aus dem Film wiederhole, schilderte Qualley. „Und dann läuft Dennis Quaid rein - ihr neuer Freund!“

MacDowell („Und täglich grüßt das Murmeltier“) und der Vater ihrer drei Kinder, Paul Qualley, hatten sich 1999 scheiden lassen. Mit ihrem Kollegen Quaid („The Day After Tomorrow“) hatte MacDowell laut Medienberichten 2001 nur eine kurze Affäre.